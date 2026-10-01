Jim Carrey harmadszor is megnősült

Jim Carrey harmadszor is megházasodott, párjával, Min Ah-val, akivel egy privát esküvői ceremónián mondták ki a boldogító igent. A 64 éves színész szóvivője szeptember 30-án erősítette meg a házasság hírét, az esemény részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

Jim Carrey privát ceremónián mondat ki a boldogító igent.

Fotó: AFP

Jim Carrey és Min Ah sokáig óvták kapcsolatukat

A pár csak 2026 februárjában jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt egy francia filmes díjátadón. Carrey akkor egy tiszteletbeli díj átvételekor beszélt először nyíltan Min Ahról.

Köszönöm a csodálatos családomnak, a lányomnak, Jane-nek és az unokámnak, Jacksonnak. Most és mindörökké szeretlek benneteket

mondta, majd párjához fordulva hozzátette: „Köszönöm csodálatos társamnak, Min Ahnak. Szeretlek, Min Ah.”

A színésznek ez a harmadik házassága. Korábban Melissa Womer, majd Lauren Holly férje volt, első házasságából született lánya, Jane Erin Carrey.

Érdekesség, hogy Jim Carrey 2014-ben még úgy beszélt az újabb esküvőről, hogy nem tartja szükségesnek, és nem tervez ismét megházasodni. Azt ugyanakkor akkor nem zárta ki teljesen, hogy egy különleges kapcsolat megváltoztathatja a véleményét.

Forrás: Hayley Santaflorentina, Jim Carrey Marries Min Ah in Private Wedding Ceremony, E! Online, https://www.eonline.com/news/1436638/jim-carrey-marries-min-ah-in-private-ceremony?cmpid=rss-syndicate-genericrss-us-top_stories