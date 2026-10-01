Jim Carrey harmadszor is megnősült
Korábban még úgy gondolta, nincs szüksége újabb házasságra, most azonban egészen másképp alakult az élete. Jim Carrey egy szűk körű ceremónián vette feleségül párját, Min Aht, akivel sokáig távol tartották a kapcsolatukat a nyilvánosságtól.
Jim Carrey harmadszor is megházasodott, párjával, Min Ah-val, akivel egy privát esküvői ceremónián mondták ki a boldogító igent. A 64 éves színész szóvivője szeptember 30-án erősítette meg a házasság hírét, az esemény részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.
Jim Carrey és Min Ah sokáig óvták kapcsolatukat
A pár csak 2026 februárjában jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt egy francia filmes díjátadón. Carrey akkor egy tiszteletbeli díj átvételekor beszélt először nyíltan Min Ahról.
Köszönöm a csodálatos családomnak, a lányomnak, Jane-nek és az unokámnak, Jacksonnak. Most és mindörökké szeretlek benneteket
mondta, majd párjához fordulva hozzátette: „Köszönöm csodálatos társamnak, Min Ahnak. Szeretlek, Min Ah.”
A színésznek ez a harmadik házassága. Korábban Melissa Womer, majd Lauren Holly férje volt, első házasságából született lánya, Jane Erin Carrey.
Érdekesség, hogy Jim Carrey 2014-ben még úgy beszélt az újabb esküvőről, hogy nem tartja szükségesnek, és nem tervez ismét megházasodni. Azt ugyanakkor akkor nem zárta ki teljesen, hogy egy különleges kapcsolat megváltoztathatja a véleményét.
Forrás: Hayley Santaflorentina, Jim Carrey Marries Min Ah in Private Wedding Ceremony, E! Online, https://www.eonline.com/news/1436638/jim-carrey-marries-min-ah-in-private-ceremony?cmpid=rss-syndicate-genericrss-us-top_stories
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre