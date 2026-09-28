Dakota Johnson merész szettben jelent meg a díjátadón
A színésznő vasárnap este Los Angelesben lépett színpadra, ahol Taylor Swiftnek adott át egy díjat. Dakota Johnson ruhája azonban legalább akkora figyelmet kapott, mint a ceremónia, miközben a színésznő magánélete körül is egyre több találgatás kering.
Dakota Johnson ruhája rögtön magára vonta a figyelmet a Los Angeles-i díjátadón. A 36 éves színésznő egy testszínű, flitteres, enyhén áttetsző estélyiben lépett színpadra, melltartót pedig nem viselt alatta.
Dakota Johnson ruhája mellett a magánélete is téma lett
Johnson azért érkezett a színpadra, hogy barátjának, Taylor Swiftnek átadja az Artist Director Awardot. A két sztár mosolyogva ölelte meg egymást, Swift pedig az este során összesen három díjat vihetett haza.
A színésznő körül közben újabb szerelmi pletykák kaptak szárnyra. Dakota Johnsont és Machine Gun Kellyt nemrég ugyanabból az autóból kiszállva látták, majd együtt mentek be egy New York-i lakásba. A cikk szerint állítólag Taylor Swift júliusi esküvőjén találkoztak először.
Johnson korábban hat évig alkotott egy párt Chris Martinnal, az utóbbi időben pedig Role Modellel is kapcsolatba hozták.
Machine Gun Kelly két lány édesapja. Korábbi, hullámzó kapcsolatából Megan Foxszal született kisebbik gyermeke, kapcsolatuk 2024 novemberében ért véget.
Dakota Johnson nemrég egy interjúban viccelődve arról is beszélt, hogy a zenészek láthatóan kedvelik őt.
A díjátadón készült képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.
Forrás: Sameer Suri, Dakota Johnson gives rumored beau MGK an eyeful as she goes BRALESS under nude sequin gown at VMAs, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16165629/Dakota-Johnson-gives-rumored-beau-MGK-eyeful-goes-BRALESS-nude-sequin-gown-VMAs.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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