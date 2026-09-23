Sienna Miller tollas miniruhában hódított New Yorkban
A színésznő alaposan feladta a leckét a fotósoknak, amikor megérkezett új sorozata New York-i premierjére. Sienna Miller ruhája hatalmas fehér tollakkal és fekete felsőrésszel tűnt ki a vörös szőnyegen, miközben a háromgyermekes édesanya az utóbbi időszak nehézségeiről is őszintén beszélt.
Sienna Miller ruhája azonnal magára vonta a figyelmet a War New York-i premierjén. A 44 éves színésznő fekete szatén felsőrészű, hatalmas fehér tollakkal díszített miniruhában érkezett, amelyet fekete magassarkúval és ezüst fülbevalóval egészített ki.
Sienna Miller ruhája mellett Dominic West is elegáns volt
A vörös szőnyegen Sienna Millerhez csatlakozott kollégája, az 56 éves Dominic West is, aki sötétkék öltönyt választott. A War című jogi drámában Miller Carla Duvalt alakítja, West pedig egykori partnerét, Morgan Hendersont. A történet két elit londoni ügyvédi iroda rivalizálását követi.
A premier különleges időszak után érkezett a színésznő életébe. Miller a sorozat teljes forgatása alatt várandós volt, és a munkálatok végére már a terhessége 35. hetében járt. Harmadik gyermekét áprilisban hozta világra, aki a második közös gyermeke párjával, Oli Greennel.
A színésznő korábban arról beszélt, hogy a forgatás hosszú napjai megterhelők voltak, miközben terhesen dolgozott. Azt is elárulta, hogy az elmúlt közel négy évben szinte folyamatosan várandós volt vagy szoptatott.
Teljesen elvesztettem a divatérzékemet
– fogalmazott Miller, aki azt mondta, a kialvatlanság miatt időnként azt sem tudja, ki ő a mindennapi teendőkön túl.
A háromgyermekes édesanya azt is elmesélte, hogy egy korábbi New York-i szereplésére mindössze három héttel a szülés után érkezett. Akkor úgy fogalmazott, alig alszik, mégis teljesen odavan újszülött gyermekéért.
Forrás: Kirsten Murray, Sienna Miller turns heads in a dramatic feathered mini-dress as she joins co-star Dominic West at War premiere in New York, Daily Mai,l https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16153375/Sienna-Miller-dramatic-feathered-mini-dress-Dominic-West-War-premiere-New-York.html
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