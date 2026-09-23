Sienna Miller tollas miniruhában hódított New Yorkban

Sienna Miller ruhája azonnal magára vonta a figyelmet a War New York-i premierjén. A 44 éves színésznő fekete szatén felsőrészű, hatalmas fehér tollakkal díszített miniruhában érkezett, amelyet fekete magassarkúval és ezüst fülbevalóval egészített ki.

Sienna Miller különleges ruhája nagy feltűnést keltett.

Fotó: Northfoto

Sienna Miller ruhája mellett Dominic West is elegáns volt

A vörös szőnyegen Sienna Millerhez csatlakozott kollégája, az 56 éves Dominic West is, aki sötétkék öltönyt választott. A War című jogi drámában Miller Carla Duvalt alakítja, West pedig egykori partnerét, Morgan Hendersont. A történet két elit londoni ügyvédi iroda rivalizálását követi.

Sienne Miller és Dominic West

Fotó: mpi099/MediaPunch/Northfoto

A premier különleges időszak után érkezett a színésznő életébe. Miller a sorozat teljes forgatása alatt várandós volt, és a munkálatok végére már a terhessége 35. hetében járt. Harmadik gyermekét áprilisban hozta világra, aki a második közös gyermeke párjával, Oli Greennel.

A színésznő korábban arról beszélt, hogy a forgatás hosszú napjai megterhelők voltak, miközben terhesen dolgozott. Azt is elárulta, hogy az elmúlt közel négy évben szinte folyamatosan várandós volt vagy szoptatott.

Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto

Teljesen elvesztettem a divatérzékemet

– fogalmazott Miller, aki azt mondta, a kialvatlanság miatt időnként azt sem tudja, ki ő a mindennapi teendőkön túl.

A háromgyermekes édesanya azt is elmesélte, hogy egy korábbi New York-i szereplésére mindössze három héttel a szülés után érkezett. Akkor úgy fogalmazott, alig alszik, mégis teljesen odavan újszülött gyermekéért.

Forrás: Kirsten Murray, Sienna Miller turns heads in a dramatic feathered mini-dress as she joins co-star Dominic West at War premiere in New York, Daily Mai,l https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16153375/Sienna-Miller-dramatic-feathered-mini-dress-Dominic-West-War-premiere-New-York.html