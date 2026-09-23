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Sienna Miller tollas miniruhában hódított New Yorkban

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A színésznő alaposan feladta a leckét a fotósoknak, amikor megérkezett új sorozata New York-i premierjére. Sienna Miller ruhája hatalmas fehér tollakkal és fekete felsőrésszel tűnt ki a vörös szőnyegen, miközben a háromgyermekes édesanya az utóbbi időszak nehézségeiről is őszintén beszélt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.23. 12:34
színésznő miniruha Sienna Miller

Sienna Miller ruhája azonnal magára vonta a figyelmet a War New York-i premierjén. A 44 éves színésznő fekete szatén felsőrészű, hatalmas fehér tollakkal díszített miniruhában érkezett, amelyet fekete magassarkúval és ezüst fülbevalóval egészített ki.

Sienna Miller
Sienna Miller különleges ruhája nagy feltűnést keltett.
Fotó: Northfoto

Sienna Miller ruhája mellett Dominic West is elegáns volt

A vörös szőnyegen Sienna Millerhez csatlakozott kollégája, az 56 éves Dominic West is, aki sötétkék öltönyt választott. A War című jogi drámában Miller Carla Duvalt alakítja, West pedig egykori partnerét, Morgan Hendersont. A történet két elit londoni ügyvédi iroda rivalizálását követi.

Sienne Miller és Dominic West
Sienne Miller és Dominic West
Fotó: mpi099/MediaPunch/Northfoto

A premier különleges időszak után érkezett a színésznő életébe. Miller a sorozat teljes forgatása alatt várandós volt, és a munkálatok végére már a terhessége 35. hetében járt. Harmadik gyermekét áprilisban hozta világra, aki a második közös gyermeke párjával, Oli Greennel.

A színésznő korábban arról beszélt, hogy a forgatás hosszú napjai megterhelők voltak, miközben terhesen dolgozott. Azt is elárulta, hogy az elmúlt közel négy évben szinte folyamatosan várandós volt vagy szoptatott.

HBO Original's ''War'' Series Premiere, New York, NY, USA - 22 Sep
Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto

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– fogalmazott Miller, aki azt mondta, a kialvatlanság miatt időnként azt sem tudja, ki ő a mindennapi teendőkön túl.

A háromgyermekes édesanya azt is elmesélte, hogy egy korábbi New York-i szereplésére mindössze három héttel a szülés után érkezett. Akkor úgy fogalmazott, alig alszik, mégis teljesen odavan újszülött gyermekéért.

 

 

Forrás: Kirsten Murray, Sienna Miller turns heads in a dramatic feathered mini-dress as she joins co-star Dominic West at War premiere in New York, Daily Mai,l https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16153375/Sienna-Miller-dramatic-feathered-mini-dress-Dominic-West-War-premiere-New-York.html

 

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