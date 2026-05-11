Gólyahír: Megszületett Sienna Miller harmadik gyermeke

Sienna Miller életet adott harmadik gyermekének

Sienna Miller életet adott harmadik gyermekének. A színésznő legújabb interjújában árulta el, hogy megszületett a legújabb családtag, miközben új filmszerepéről és az anyasághoz való viszonyáról is őszintén beszélt, írja a life.

A színésznő még tavaly év végén jelentette be a nagy hírt, miszerint ismét babát vár. Korábbi partnerétől, Tom Sturridge-tól már van egy 13 éves lánya, Marlowe, jelenlegi párjával, Oli Greennel pedig egy kétéves kislányt nevelnek közösen. A közelmúltban pedig újabb gyermek érkezett a családba.

Sienna az E! Newsnak mesélt arról, hogy megszületett harmadik gyermeke.

Úgy érzem, most még a mondatok összerakása is nehezen megy. Nagyon keveset alszom, de őrülten szerelmes vagyok a babámba.

Nemrég pedig azzal a nyilatkozatával döbbentette meg a rajongókat, amikor azt állította: negyvenes éveiben sokkal könnyebben élte meg a terhességet és az anyaságot, mint fiatalabb korában. Ugyan többet nem árult el az újszülött kisbabáról, de így is felrobbantotta a közösségi médiát és milliók gratuláltak az immáron háromszoros édesanyának.