Ben Affleck színésztársa bevallotta, könnyekben tört ki a szexjelenetük után

A színésznő elmondása szerint remegett és könnyek folytak az arcán a forgatás közben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 22:00
A színészek beszámolói alapján a szexjelenetek forgatása egyáltalán nem a gyenge idegzetűeknek való. Ezek sokszor kínosak tudnak lenni – erről mesélt Sienna Miller színésznő is, aki órákig forgatta az intim jeleneteit Ben Affleckkel.

Sienna Miller és Ben Affleck kilenc órán keresztül forgatták a jeleneteket – Fotó: Profimedia / Hot! magazin

Sienna Miller és Ben Affleck együtt szerepeltek Az éjszaka törvénye című filmben, Miller Emma Gouldot alakította, míg Affleck a gengszter Joe Coughlint formálta meg, ráadásul a rendezői feladatokat is ő látta el. A produkcióban feltűnt többek között Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson és Chris Messina is.

A premier előtt Miller az E! Newsnak mesélt az Affleckkel közös intim jelenetekről, és elárulta, hogy gyakran nevetésig fajult a helyzet.

Ben és én olyanok vagyunk, mint a testvérek, hála istennek, szóval egyáltalán nem volt kínos. Rengeteget kuncogtunk. Ő nagyon profi, én kevésbé, de ő tényleg az. Abban a közegben végül egy menő jelenet lett.

A színésznő azt is felidézte, hogy a forgatókönyv egy montázst írt elő, amelyben különböző helyszíneken kellett szerelmi jeleneteket játszaniuk, például autóban és bárban. „Arra gondoltam: ez egy egész napnyi szerelmes jelenet lesz. Rendben, de hogyan csináljuk ezt?” – mesélte.

A forgatás végül órákon át tartott, és annyira abszurd helyzetek adódtak, hogy Miller már a visszafojtott nevetéstől sírt.

Amikor már kilenc órája csináltuk, azon a ponton már remegtem és könnyek folytak az arcomon. Nem tudom elmondani, mennyire nevetnem kellett. Ben nagyon profi volt.

A színésznő bevallotta, hogy bár a kamera folyamatosan forgott, előfordult olyan, hogy ki kellett mennie a jelenetből, mert nagyon erősen nevetett, és már nem tudta visszatartani. Végül sok részt ki kellett vágni, de legalább jó hangulatban telt a forgatás – írja az Unilad.

 

