Dróntámadással fenyegetőzött egy férfi – szekszárdi székhelyű szolgáltatót zaklatott üzenetekben
Félelemkeltés volt a férfi célja. Egy helyi szolgáltatót fenyegetett meg a dróntámadással.
Dróntámadással fenyegető férfi ellen emeltek vádat a Szekszárdi Járási Ügyészségen. A férfi egy helyi szolgáltatónak küldött fenyegető üzeneteket, amelyekben azt jelezte, hogy beméri a cég székhelyét, amit drónokkal fog megtámadni.
Dróntámadással fenyegetőzött a férfi
Egy szekszárdi szolgáltató céget dróntámadással fenyegető férfi ellen emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel. A vádirat szerint a 42 éves férfi február 17-én asztali számítógépéről privát üzeneteket küldött egy szekszárdi székhelyű szolgáltatónak a cég internetes közösségi oldalára. Az üzenetek fenyegetőek és a köznyugalom megzavarására alkalmasak voltak, azokat a vádlott nem konkrét személyhez intézte, hanem a szolgáltatónak és alkalmazottainak címezte, és félelemkeltés céljából küldte.
Próbaidő alatt követte el a fenyegetést
A főügyészség ismertetése szerint az üzenetek lényege az volt, hogy a férfi a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja, ezzel azt a látszatot keltette, hogy közveszéllyel járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén egy munkatárs nyitotta meg és olvasta el először.
A vádlott a bűncselekményt korábbi, felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. A járási ügyészség fogházbüntetést, a közügyektől eltiltást, a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál – írta a főügyészség.
