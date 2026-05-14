RETRO RÁDIÓ

Drónt küldött a többszörösen körözött férfira a magyar rendőrség – Videó

Elképesztő elfogás történt Magyarországon. Drónt is bevetett a rendőrség.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 09:11
magyar rendőrség körözött drón

Fogolyszökés történt Budapesten. A rendőrség drónt vetett be a többszörösen körözött férfi elfogásához. A nem mindennapi felvételeket az interneten osztotta meg a hatóság. Jöjjenek a részletek!

Drónt vetett be a körözött személy elfogásakor a magyar rendőrség
Drónt vetett be a körözött személy elfogásakor a magyar rendőrség (Fotó: Pexels/Aleson Padilha – Képünk illusztráció)

A Budai Központi Kerületi Bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárásban rendelte el egy 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, miszerint a megjelölt lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatja el. A kőbányai rendőrök visszatérően ellenőrizték a férfit. Az egyik ilyen alkalommal kiderült, hogy január 15-én elhagyta lakóhelyét, amivel kivonta magát a bűnügyi felügyelet alól. Mivel fogolyszökés bűncselekményt követett el, a X. Kerületi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene, majd megkezdte a felkutatását.

A keresett személy ellen érvényben volt másik két, a Fővárosi Törvényszék által – garázdaság és járművezetés ittas állapotban miatt – kiadott elfogatóparancs is.

Drón segítette a rendőrségi akciót

Az egyenruhások kiderítették a férfi tartózkodási helyét, és május 13-án 5 óra 10 perckor egy kerepesi ingatlanban fogták el, majd előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, és őrizetbe vették – közölte a magyar rendőrség.

Íme az elfogásról készült videó, drónfelvételekkel kiegészítve:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu