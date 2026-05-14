Drónt küldött a többszörösen körözött férfira a magyar rendőrség – Videó

Fogolyszökés történt Budapesten. A rendőrség drónt vetett be a többszörösen körözött férfi elfogásához. A nem mindennapi felvételeket az interneten osztotta meg a hatóság. Jöjjenek a részletek!

A Budai Központi Kerületi Bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárásban rendelte el egy 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, miszerint a megjelölt lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatja el. A kőbányai rendőrök visszatérően ellenőrizték a férfit. Az egyik ilyen alkalommal kiderült, hogy január 15-én elhagyta lakóhelyét, amivel kivonta magát a bűnügyi felügyelet alól. Mivel fogolyszökés bűncselekményt követett el, a X. Kerületi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene, majd megkezdte a felkutatását.

A keresett személy ellen érvényben volt másik két, a Fővárosi Törvényszék által – garázdaság és járművezetés ittas állapotban miatt – kiadott elfogatóparancs is.

Drón segítette a rendőrségi akciót

Az egyenruhások kiderítették a férfi tartózkodási helyét, és május 13-án 5 óra 10 perckor egy kerepesi ingatlanban fogták el, majd előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, és őrizetbe vették – közölte a magyar rendőrség.

Íme az elfogásról készült videó, drónfelvételekkel kiegészítve: