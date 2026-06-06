Most érkezett: tűz ütött ki a sorházban, rohantak oltani a magyar tűzoltók
A lánglovagok három vízsugárral oltották el a lángokat.
Egy négy lakásból álló sorházi épület egyik lakásában ütött ki tűz Szolnokon, az Üteg utcában szombat reggel. Az ingatlant nem lakják, azonban szemetet halmoztak fel a helyiségekben.
A szolnoki hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek nem terjedtek át a tetőre. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a tűz – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 6-án, délelőtt háromnegyed tíz után pár perccel.
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