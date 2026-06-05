Mi ez az elviselhetetlen bűz a Blaha Lujza téren? Ja, csak a szokásos...

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja. Naponta több tízezer ember fordul meg itt akár átutazóban, akár hosszabb tartózkodás miatt. Nem csoda, hogy a fővárosiak között rendszeresen felmerül a kérdés; miért érezni időnként olyan kellemetlen szagokat a környéken?

Elképesztő állapotok a Blaha Lujza téren

Tanács a látogatóknak: "Kérlek, kerüljétek a Blaha Lujza teret!"

Az aluljárók állapota már látványban is elborzasztja a járókelőket, de még a téren sétálva is megcsaphatják orrunkat a kellemetlen szagok. Sokan a hajléktalanokra vagy a közterületi rendetlenségre gondolnak, de több tényező együttesen okozhatja a Blahán tapasztalható bűzt.

Az egyik legfontosabb ok az intenzív gyalogosforgalom. A tér és az aluljáró Budapest legforgalmasabb közterületei közé tartozik, ahol a folyamatos használat miatt a szennyeződések, hulladékok és különböző szerves anyagok gyorsabban halmozódhatnak fel. A szemetet ugyanis sokan nyugodt lelkiismerettel hajítják el, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy kuka alig akad a környéken, ahogy egész Budapesten is jóval kevesebb van a kelleténél.

Rengetegen hagyják ott a cigarettájukat, az ételmaradékokat és a szemetet, amivel tovább erősítik ezt a szagot. Közterület-felügyelővel csak elvétve lehet találkozni, mondhatni szabad a pálya. A nyári hőségben ráadásul még pállottabb is a levegő. Ilyenkor a magas hőmérséklet felgyorsítja a bomlási folyamatokat, miközben az esőhiány miatt a szennyeződések hosszabb ideig maradnak a felületeken.

A szagok kialakulásában szerepet játszhat az aluljárórendszer sajátos kialakítása is. A földalatti terekben a levegő áramlása korlátozott, így bizonyos szagok könnyebben megrekednek, különösen szélcsendes időben. A metró, az üzletek és a közlekedési infrastruktúra együttese sajátos mikroklímát alakít ki.

Nem elhanyagolható a közlekedés hatása sem. A Blaha Lujza tér a Nagykörút és a Rákóczi út találkozásánál fekszik, ahol folyamatos a busz-, autó- és villamosforgalom. A kipufogógázok, a por és az útburkolaton lerakódó szennyeződések szintén hozzájárulhatnak a kellemetlen szagélményhez. A téren naponta több tízezer jármű halad át.

Messze még a hajnal, három óra húsz. A Blahán a csövesek ordibálnak, a hülye gyerekek a Limot tologatják úgy, hogy sípol, a meki előtt a külföldiek őrjöngenek, mert zárva, a taxik üresen jönnek-mennek, undorító lett ez a város, pedig volt, hogy szépnek láttam!

– írja egy korábbi nyilvános bejegyzésében az egyik budapesti lakos.

Nem a város undorító, hanem aki hagyja, és pont lesz@rja, hogy ez van! Karigerinek tökmindegy!!!

– kommentelt valaki a bejegyzés alá.