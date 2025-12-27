Máris javításra szorult a Blahán felállított, teljesen haszontalan randioszlop - pedig 15 millió forintba került

Egy olvasónk keresett meg minket azzal, amit a Blaha Lujza téren látott. Nem, most nem a hajléktalanok viselkedtek vállalhatatlanul, verekedtek össze, intézték el a „dolgokat” fényes nappal a nyílt utcán, de még csak nem is a Karácsony -féle nyilvános wc csapta ki a biztosítékot, ahová köztudott, hogy a prostituáltak hordják a kuncsaftjaikat. Erika most a Blaha másik „látnivalója” miatt keresett meg minket, a randioszloppal történt valami.

Nem túl tartós a randioszlop

A Blaha Lujza tér a főváros (egyik) szégyenfoltja lett. Budapest egyik legforgalmasabb terén mindennaposak a hajléktalan bandák közötti összecsapások, amelyek sokszor véres verekedésbe torkolnak. Sokan egész egyszerűen a téren végzik el a dolgukat, ott, ahol épp rájuk tör a szükség.

A környéken lakók sötétedés után már ki sem mernek mozdulni, és joggal várják azt, hogy valami történjen. Történt is néhány hete, csak nem az, amit szerettek volna. Karácsony Gergely oszlopot helyezett ki a térre. No persze ettől semmi nem változott, de a főváros vezetése azért el tudott szórni az installációra 15 millió forintot.

A főváros 15 milliót költött közösségi költségvetésből a semmire nem jó oszlopra – Fotó: Metropol

A Karácsony kommunikáció szerint az egészre azért volt szükség, hogy a Blahának is legyen egy ikonikus találkozóhelye, akárcsak a Szél Kálmán téri vagy a Déli pályaudvari óra. Csakhogy itt ugye nincs óra, csak egy totemoszlopra emlékeztető alkatos.

a köztéri órákkal kapcsolatos fenntartási nehézségek miatt napóra felállítását támogatja az önkormányzat, amely találkozópontként jól működhet és izgalmas új elem lehet a téren.

- szólt korábban a magyarázat a főváros részéről.

De a napóra ötletét is áttervezték, mert nem akarták, hogy a találkozási pont a tűző napon legyen. Végül árnyékos helyre került, így napóraként már nem tud működni.

Karácsony azonban tudta tetőzni az egészet, ugyanis létrehoztak a Budapest.hu oldalán egy szavazást, ahol az emberek dönthetnek arról, hogy mi legyen a neve a méregdrága látványosságnak. A portálon 15 megnevezés közül lehet választani, olyanok közül, mint a cölöp, cövek vagy pillér.

Az emberek azonban ennél sokkal kreatívabbak, és az egyik Facebook-oldalon más neveket ajánlottak. Olyanok, mint például a:

Toszlop

Túl a Blahátságon

Can’t touch dísz

Káróra

Hogy szép-e a randioszlop, nehéz megítélni, az viszont biztos, hogy hamar renoválni kellett

De itt még nincs vége. Az egyik olvasónk, Erika keresett meg minket azzal, hogy a csodaoszlopot néhány hét után máris renoválni kellett.

Vasárnap, kora reggel mentem vásárolni. Még nyolc óra sem volt, amikor láttam, hogy egy férfi matat az oszlopon. Meg is kérdeztem, hogy mit csinál, mire azt mondta, hogy elkezdett lekopni, azt javítja. Nevetséges az egész

- mondta.