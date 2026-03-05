RETRO RÁDIÓ

Erre a csillagjegyre ma egy fontos találkozás vár

Az Oroszlán veszekedésre, a Kos sikerre készülhet. Míg egy csillagjegy szülötte ma egy fontos találkozásra, felismerésre számíthat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 08:00
csillagjegy napi horoszkóp találkozás

Meglepően sokszínű a mai nap: az Oroszlán veszekedésre, a Kos sikerre készülhet, de akad egy olyan csillagjegy is, melynek szülötte ezen a csütörtökön egy fontos találkozásra, felismerésre számíthat.

Ma sem unatkoznak a különböző csillagjegyek szülöttei! Nézd meg, mit súg a horoszkópod a mai napra!
Izgalmas nap a mai: egy csillagjegyre ma egy fontos találkozás vár (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. március 5., csütörtök – A Mérleg csillagjegy szülöttére fontos találkozás és lényeges felismerés várhat

Kos

Csütörtökön lehet egy sikerélménye, amelynek hatására úgy érezheti magát, mint egy hajó, amely révbe ért. Talán egy terve bizonyult eredményesnek, vagy a magánéletben ért el sikert, de bármi is legyen az, élvezze ki az elégedettséget!

Bika

Ha folyton csak halogat megtenni valamit, amire már egy ideje készül magában, érdemes felderítenie, mi okozza önben ezt a tanácstalanságot. Nem érzi magát eléggé felkészültnek? Fél a kudarctól? Esetleg attól tart, mit szólnak mások? Most tűz-elemű bolygók segítenek beindítani az ügyeit.

Ikrek

Sok igazság van abban a mondásban, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Egy sikerén felbuzdulva most ön is úgy érezheti, hogy ezt a lendületet érdemes kihasználni, és eljutni olyan messzire, amennyire csak lehet. És ebben igaza is van!

Rák

Csütörtökön minden olajozottan működhet a környezetében. Egyszer csak összerendeződnek a dolgok, és minden annyira magától értetődőnek tűnik. Látszólag kisebb befektetéssel, energiaráfordítással érhet el eredményt.

Oroszlán

Vitája lehet valakivel, aminek oka az lehet, hogy most bizonytalan, kinek meddig terjed a felelőssége – ezt jelzi a Szaturnusz fényszöge. Ilyenkor jobb egy kicsit várni, amíg tisztázódnak a kérdések. Nagy a veszekedés esélye, mert a másik fél könnyen elveszítheti a türelmét.

Szűz

Elege lehet az erőszakos emberekből, mert mostanában több ilyennel is dolga akadt. Ma is előfordulhat, hogy valaki agresszívebben nyilvánul meg, mint ahogyan azt jónak tartaná. De ez nem tragédia. Ne sértődjön meg! A sértődéssel most csak a saját napját rontaná el.

Mérleg

Önnek általában nem okoz gondot a nyitottság, mégis lehetnek most olyan emberek a környezetében, akikkel nem szívesen kommunikál. Ezt az ellenérzést kellene egy kicsit félretennie. Az égi folyamatok szerint fontos találkozás és lényeges felismerés várhat önre.

Skorpió

Lehetnek nézeteltérések csütörtökön, de most kimarad ezekből, pedig általában nem ez a jellemző önre. Az uralkodó bolygója, a Plútó kedvező fényszögben áll a Holddal, így úgy halad a feladataival, hogy közben másokat is segít. Sok jó pontot szerezhet ma.

Nyilas

Sokszor megfogadta már, hogy nemet mond, ha olyan szívességet kérnek öntől, amelyet túlzásnak érez, vagy túl sok idejét venné el. Itt a remek alkalom, hogy betartsa a magának tett fogadalmát. Mondjon nemet, vagy halassza későbbre!

Bak

Ellentmondásos hatások érhetik csütörtökön: lesz, aki segítőkész és kedves lesz önnel, és lesz, aki mintha szándékosan keresztbe akarna tenni. Ez máskor is előfordul, de most érzékenyebben érintheti, mint általában. Elgondolkodhat azon, kinek a társaságát érdemes keresnie.

Vízöntő

A kisebb viták, amelyek ma zajlanak, nem érintik közvetlenül. Sokkal inkább foglalkoztatja vagy zavarja, hogy a munkahelyén a főnöke vagy egy kollégája folyamatosan újabb és újabb kérésekkel nyaggatja. Ez hátráltathatja a nyugodt munkavégzésben.

Halak

Érdemes most igazán odatennie magát a munkában, mert ezzel megalapozhatja a közeljövő terveit. A horoszkóp sikert jelez, hiszen a jegyében jár a Merkúr, a Mars, és ma még a Vénusz is. Ügyesebben kommunikál, és most a szerencse is ön mellé állhat.

 

