Durva balhé a konyhában: majdnem egymásnak estek a Séfek Séfe versenyzői

A lakodalmi ételek témája láthatóan nemcsak a főzőkedvet hozta meg a Séfek Séfe versenyzőknél, hanem az indulatokat is. Az előfőzés során a piros csapat megszerezte a védettséget, így Tischler Petra zöld csapatának és Krausz Gábor fekete csapatának kellett megküzdenie a továbbjutásért.

A Séfek Séfe két versenyzője Lukasz és Norbi összebalhézott (fotó: TV2)

Séfek Séfe Lukasz és Nobert a főzés során összetűzésbe került

A fekete csapatnál azonban már a feladat elején érezhető volt a feszültség. A csapatban jelenleg öten maradtak versenyben, köztük Marczinek Norbert és Radics Attila Lukasz, akik között korábban sem volt felhőtlen a viszony. Norbert már az elején jelezte, hogy nem szívesen dolgozik együtt Lukaszzal. A két versenyző előzőleg is egymás mellett főzött, és ez több alkalommal konfliktushoz vezetett.

Norbert szerint Lukasz nem egyszer hátráltatta a munkáját. „Nem szeretem, amikor Lukasz van mellettem, mert akarva-akaratlanul okoz kellemetlenségeket” – mondta a kamerák előtt. Amikor megkérdezték tőle, hogy a bent maradt versenyzők közül kit tart kevésbé esélyesnek a győzelemre, Norbert egyértelműen Lukasznak szúrta oda. „A mostani főzők közül Lukaszt tartom a leggyengébbnek.” A válasz természetesen nem maradt reakció nélkül.

Lukasz azonnal visszavágott.

Szerintem a Norbi egy kontár, akit a konyhába ugyan felvettek és megállta eddig a helyét, de magyarul, ha lefordítjuk, akkor egy Kontár.

Lukasz nem hagyta magát, visszaszólt a versenytársának (Fotó: TV2)

A vita tovább fajult

A vita ettől a ponttól kezdve egyre hevesebb lett. Norbert próbálta higgadtan kezelni a helyzetet, és azt mondta, elfogadja a kritikát, de csak akkor, ha azt meg is tudják indokolni. Lukasz azonban nem hátrált meg.

Én félek a Norbitól. Attól félek, ha vége lesz a műsornak, meg fog verni

– mondta. Norbert erre már csak nevetve reagált, és odavetette: „De paraszt vagy!”

A főzés közben a helyzet tovább romlott. Norbert többször kérte Lukaszt, hogy ne rakja az ő munkaterületére a dolgait és ne zavarja a munkában. Lukasz azonban teljesen kiborult. „Nem tartalak fel! Hogy gondolja ez a csávó, hogy én feltartom?” – fakadt ki. A vita ekkor már a konyha másik felében dolgozók figyelmét is felkeltette. A szócsata pedig a főzés után sem csillapodott. Miközben a séfek kóstolták az ételeket, a két versenyző tovább folytatta az egymásnak szánt beszólásokat. Az eredmény sem segített a helyzeten. Norbert étele nem aratott sikert a séfeknél, míg Lukasz fogása kifejezetten jól sikerült. Lukasz ekkor újabb kihívást dobott be. „Győzzön majd, aki jobb! Kihívom Norbit csatázni, hogy ki főz jobban!” A konfliktus ekkor már az egész csapatot érintette. A feketék és a zöldek is próbálták kezelni a kialakult helyzetet. Norbert egy ponton már a csapattársainak mondta ingerülten:

Úgy megverném ezt az embert…

A feszültség még a zsűri előtt sem csillapodott, ám a meglepetés az volt, hogy végül mindkét versenyző továbbjutott. Ördög Nóra sem hagyta szó nélkül a történteket. „Én inkább egy jó párterápiát javasolnék nektek!” – jegyezte meg. A továbbjutás azonban nem jelentette a vita végét. Lukasz még ekkor is odaszúrt.