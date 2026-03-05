Durva balhé a konyhában: majdnem egymásnak estek a Séfek Séfe versenyzői
Elszabadultak az indulatok a konyhában: a fekete csapat két versenyzője között olyan konfliktus robbant ki, hogy a társaiknak kellett közbelépniük. A Séfek Séfe legutóbbi adásában a főzés helyett szinte már a vita került a középpontba.
A lakodalmi ételek témája láthatóan nemcsak a főzőkedvet hozta meg a Séfek Séfe versenyzőknél, hanem az indulatokat is. Az előfőzés során a piros csapat megszerezte a védettséget, így Tischler Petra zöld csapatának és Krausz Gábor fekete csapatának kellett megküzdenie a továbbjutásért.
Séfek Séfe Lukasz és Nobert a főzés során összetűzésbe került
A fekete csapatnál azonban már a feladat elején érezhető volt a feszültség. A csapatban jelenleg öten maradtak versenyben, köztük Marczinek Norbert és Radics Attila Lukasz, akik között korábban sem volt felhőtlen a viszony. Norbert már az elején jelezte, hogy nem szívesen dolgozik együtt Lukaszzal. A két versenyző előzőleg is egymás mellett főzött, és ez több alkalommal konfliktushoz vezetett.
Norbert szerint Lukasz nem egyszer hátráltatta a munkáját. „Nem szeretem, amikor Lukasz van mellettem, mert akarva-akaratlanul okoz kellemetlenségeket” – mondta a kamerák előtt. Amikor megkérdezték tőle, hogy a bent maradt versenyzők közül kit tart kevésbé esélyesnek a győzelemre, Norbert egyértelműen Lukasznak szúrta oda. „A mostani főzők közül Lukaszt tartom a leggyengébbnek.” A válasz természetesen nem maradt reakció nélkül.
Lukasz azonnal visszavágott.
Szerintem a Norbi egy kontár, akit a konyhába ugyan felvettek és megállta eddig a helyét, de magyarul, ha lefordítjuk, akkor egy Kontár.
A vita tovább fajult
A vita ettől a ponttól kezdve egyre hevesebb lett. Norbert próbálta higgadtan kezelni a helyzetet, és azt mondta, elfogadja a kritikát, de csak akkor, ha azt meg is tudják indokolni. Lukasz azonban nem hátrált meg.
Én félek a Norbitól. Attól félek, ha vége lesz a műsornak, meg fog verni
– mondta. Norbert erre már csak nevetve reagált, és odavetette: „De paraszt vagy!”
A főzés közben a helyzet tovább romlott. Norbert többször kérte Lukaszt, hogy ne rakja az ő munkaterületére a dolgait és ne zavarja a munkában. Lukasz azonban teljesen kiborult. „Nem tartalak fel! Hogy gondolja ez a csávó, hogy én feltartom?” – fakadt ki. A vita ekkor már a konyha másik felében dolgozók figyelmét is felkeltette. A szócsata pedig a főzés után sem csillapodott. Miközben a séfek kóstolták az ételeket, a két versenyző tovább folytatta az egymásnak szánt beszólásokat. Az eredmény sem segített a helyzeten. Norbert étele nem aratott sikert a séfeknél, míg Lukasz fogása kifejezetten jól sikerült. Lukasz ekkor újabb kihívást dobott be. „Győzzön majd, aki jobb! Kihívom Norbit csatázni, hogy ki főz jobban!” A konfliktus ekkor már az egész csapatot érintette. A feketék és a zöldek is próbálták kezelni a kialakult helyzetet. Norbert egy ponton már a csapattársainak mondta ingerülten:
Úgy megverném ezt az embert…
A feszültség még a zsűri előtt sem csillapodott, ám a meglepetés az volt, hogy végül mindkét versenyző továbbjutott. Ördög Nóra sem hagyta szó nélkül a történteket. „Én inkább egy jó párterápiát javasolnék nektek!” – jegyezte meg. A továbbjutás azonban nem jelentette a vita végét. Lukasz még ekkor is odaszúrt.
Szerintem Norbi egy tuskó, akinek forgács van a fejében.
Stúdión kívül rendezik le a konfliktust
A helyzet végül annyira elmérgesedett, hogy Norbert már fenyegetően reagált: „Mindjárt kiosztok egy nyakast, aztán észhez térsz.” A két férfi végül kezet fogott, és kijelentette: ha kell, a stúdión kívül rendezi le a konfliktust. A csapattársak végül közbeléptek, így a vita nem fajult tettlegességig. A fekete csapat ugyan teljes létszámmal jutott tovább, ám a kérdés továbbra is ott lebeg a levegőben: vajon képesek lesznek együtt dolgozni ezek után?
A következő adásban kiderül, hogy sikerül-e rendezni a konfliktust, vagy újabb robbanás várható a konyhában. A folytatás a TV2-n derül ki csütörtökön 19:55-kor.
