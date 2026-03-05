RETRO RÁDIÓ

Mióta dolgoztak a magyar hadifoglyok hazahozásán? Orbán Viktor válaszolt

Lélekemelő pillanatok! Hazatértek a magyar hadifoglyok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 09:56
Módosítva: 2026.03.05. 09:57
hadifogoly Orbán Viktor háború

Hatalmas diplomáciai siker: két elengedett magyar hadifogollyal tért haza Magyarországra Szijjártó Péter Oroszországból. Csaba és Norbert az ukrán kényszersorozást követően esett orosz hadifogságba. A magyar kormány kérésére Putyin elnök szabadon engedte őket.

Orbán Viktor
Orbán Viktor elárulta, mióta dolgoztak a magyar hadifoglyok hazahozásán (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Mióta dolgoztak a magyar hadifoglyok hazahozásán?

– szegezték neki a kérdést a magyar miniszterelnöknek.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban válaszolt:

Ez egy folyamatos meló. Nem úgy van, hogy hozzákezdünk, aztán abbahagyjuk, hanem folyamatosan nyomon követjük, hogy mennyi magyar, hány magyar és kicsodák estek el a fronton. Az ő családjaiknak segítséget nyújtunk, és követjük azt is, hogy hányan estek hadifogságba, vagy tűntek el, és őket felkutatjuk. Ez egy folyamatos munka. Időnként vannak szép, kiemelkedő pillanataink, és ki tudunk szabadítani magyarokat az orosz fogságból.

Nézd meg a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
