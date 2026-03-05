Mióta dolgoztak a magyar hadifoglyok hazahozásán? Orbán Viktor válaszolt

Ez egy folyamatos meló. Nem úgy van, hogy hozzákezdünk, aztán abbahagyjuk, hanem folyamatosan nyomon követjük, hogy mennyi magyar, hány magyar és kicsodák estek el a fronton. Az ő családjaiknak segítséget nyújtunk, és követjük azt is, hogy hányan estek hadifogságba, vagy tűntek el, és őket felkutatjuk. Ez egy folyamatos munka. Időnként vannak szép, kiemelkedő pillanataink, és ki tudunk szabadítani magyarokat az orosz fogságból.