Orbán Viktor: Magyarország készültségben!
Fontos bejelentést tett a miniszterelnök.
Friss videóval és bejegyzéssel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán. A kormányfő részt vett a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén, azt követően tájékoztatta az embereket a legfrissebb döntésekről.
Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be.
– írta a miniszterelnök. Orbán Viktor így zárta a bejegyzését: „Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!”
Nézd meg a videót!
