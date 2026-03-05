Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Friss videóval és bejegyzéssel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán. A kormányfő részt vett a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén, azt követően tájékoztatta az embereket a legfrissebb döntésekről.

Orbán Viktor: óvintézkedéseket vezettünk be (Fotó: Miniszterelnöki KabinetirodaÖ

Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be.

– írta a miniszterelnök. Orbán Viktor így zárta a bejegyzését: „Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!”

