RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Fontos bejelentést tett a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 10:46
Módosítva: 2026.03.05. 10:48
készültség Orbán Viktor háború

Friss videóval és bejegyzéssel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán. A kormányfő részt vett a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén, azt követően tájékoztatta az embereket a legfrissebb döntésekről.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor: óvintézkedéseket vezettünk be (Fotó: Miniszterelnöki KabinetirodaÖ

Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be.

– írta a miniszterelnök. Orbán Viktor így zárta a bejegyzését: „Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!”

Nézd meg a videót!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu