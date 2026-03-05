RETRO RÁDIÓ

Schobert Norbert: Ez most óriási felelőtlenség

Az orosz-ukrán konfliktus mellett kitört az iráni háború. Schobert Norbert elárulta, egy ilyen helyzetben nagy kockázat lenne egy hazai kormányváltás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 10:21
háború választás Schobert Norbert

A háború kérdése soha nem volt aktuálisabb, mint jelenleg. Az orosz-ukrán konfliktus már négy éve tart, ami mellet most az iráni háború is kitört. Nehezen lehet találni a világban olyan országot, ahol békességben tudnak élni az emberek. Magyarország pedig pont ezekhez az államokhoz tartozik, és ez Schobert Norbert szerint nem kellene, hogy megváltozzon.

2024 Schobert Norbert SZL (27)
Schobert Norbert fél, hogy Irán készül bevetni a hosszú hatótávolságú rakétáit (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert nem érti a balos félrebeszélést

Azt olvastam, hogy a kormány azért küldi a tankokat és a katonákat a fontosabb létesítményekhez, hogy növelje a félelmet a választás előtt. Aki ezt írja, az milyen filmet néz? Ötezer magyar rekedt külföldön, repkednek a bombák, rakéták Iránból, Ukrajna négy éve háborúban áll Oroszországgal, szóval háborús helyzet van már elég régóta. Most már közel állunk egy súlyosabb helyzethez

– mondta közösségi oldalán a fitneszedző.

A magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy Magyarország semmiképp ne kerüljön bele a háborúba. Évek óta fejlődik az ország a Fidesz kormányzása alatt, ami a minisztereknek is köszönhető. „Amióta Pintér Sándor a belügyminiszter, azóta az országban biztonság és rend van. Vagy itt van Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akinek vezetése alatt óriásit fejlődött a Magyar Honvédség. Szijjártó Péter pedig egész nap és éjjel megy, tárgyal, fut és helyettesíti a miniszterelnököt. Ezeknek az embereknek van egy működő apparátusa” – emelte ki videójában Schobert Norbert.

20221026 SCHOBERT NORBERT 5N2A7360 KUNOS
Schobert Norbert szeretné, ha továbbra is biztonságban élhetne (Fotó: Kunos Attila)

Schobert Norbert a jövőre is gondol

Két nagyhatalom képes eldönteni, hogy mi lesz Magyarország sorsa, Oroszország és USA, Putyin és Trump. Kinek van mindkettőhöz telefonszáma? Magyarország most egy olyan helyzetben van, mint egy nagy tengeralattjáró. 3500 utassal a fedélzeten, óriási vihar közeledik és kitalálja húsz gazdag utas, hogy ők nincsenek megelégedve a kapitánnyal, a főtiszttel, a gépésszel, a kormányossal, a matrózokkal és cseréljük le az egész gárdát a vihar előtt. Mennyi esély van túlélni így a vihart? Emiatt én egy olyan kormányra fogok szavazni, akiben tudok bízni, akinek van tapasztalata és van szakember gárdája

– árulta el videójában a fitneszedző, akinek szavait a Bors idézte.

Schobert Norbert így egyértelművé tette, hogy fog dönteni április 12-én. Sokan vannak, akik még nem döntöttek, de őket is figyelmeztette a családapa. „Ha kormányváltás történne, akkor nemcsak a Fidesz menne, hanem az összes közép és felső vezető. Az egész hajó legénysége ki lenne rúgva, a kapitánnyal együtt. Ez most óriási felelőtlenség– jegyezte meg videója végén Norbi.

 

 

