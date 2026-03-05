Schobert Norbert: Ez most óriási felelőtlenség

A háború kérdése soha nem volt aktuálisabb, mint jelenleg. Az orosz-ukrán konfliktus már négy éve tart, ami mellet most az iráni háború is kitört. Nehezen lehet találni a világban olyan országot, ahol békességben tudnak élni az emberek. Magyarország pedig pont ezekhez az államokhoz tartozik, és ez Schobert Norbert szerint nem kellene, hogy megváltozzon.

Schobert Norbert fél, hogy Irán készül bevetni a hosszú hatótávolságú rakétáit (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert nem érti a balos félrebeszélést

Azt olvastam, hogy a kormány azért küldi a tankokat és a katonákat a fontosabb létesítményekhez, hogy növelje a félelmet a választás előtt. Aki ezt írja, az milyen filmet néz? Ötezer magyar rekedt külföldön, repkednek a bombák, rakéták Iránból, Ukrajna négy éve háborúban áll Oroszországgal, szóval háborús helyzet van már elég régóta. Most már közel állunk egy súlyosabb helyzethez

– mondta közösségi oldalán a fitneszedző.

A magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy Magyarország semmiképp ne kerüljön bele a háborúba. Évek óta fejlődik az ország a Fidesz kormányzása alatt, ami a minisztereknek is köszönhető. „Amióta Pintér Sándor a belügyminiszter, azóta az országban biztonság és rend van. Vagy itt van Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akinek vezetése alatt óriásit fejlődött a Magyar Honvédség. Szijjártó Péter pedig egész nap és éjjel megy, tárgyal, fut és helyettesíti a miniszterelnököt. Ezeknek az embereknek van egy működő apparátusa” – emelte ki videójában Schobert Norbert.

Schobert Norbert szeretné, ha továbbra is biztonságban élhetne (Fotó: Kunos Attila)

Schobert Norbert a jövőre is gondol

Két nagyhatalom képes eldönteni, hogy mi lesz Magyarország sorsa, Oroszország és USA, Putyin és Trump. Kinek van mindkettőhöz telefonszáma? Magyarország most egy olyan helyzetben van, mint egy nagy tengeralattjáró. 3500 utassal a fedélzeten, óriási vihar közeledik és kitalálja húsz gazdag utas, hogy ők nincsenek megelégedve a kapitánnyal, a főtiszttel, a gépésszel, a kormányossal, a matrózokkal és cseréljük le az egész gárdát a vihar előtt. Mennyi esély van túlélni így a vihart? Emiatt én egy olyan kormányra fogok szavazni, akiben tudok bízni, akinek van tapasztalata és van szakember gárdája

– árulta el videójában a fitneszedző, akinek szavait a Bors idézte.