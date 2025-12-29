Schobert Norbert reagált Molnár Áron bejegyzésére: „Nem szeretnék Ukrajnáért harcolni”

Molnár Áron ismét hozta a formáját: ezúttal Rubint Rékába és Schobert Norbertbe állt bele. Schobert Norbert is reagált a közszereplő megjegyzésére, miután Molnár Áron egy orosz bombázással kapcsolatos cikk alatt jelölte meg Norbit és feleségét, Rubint Rékát is. Az eset mellett az üzletember sem mehetett el szó nélkül, mivel megelégelte, hogy folyamatosan zaklatja őket a baloldali propagandista.

Schobert Norbert felesége szidalmazása miatt fakadt ki közösségi oldalán (Fotó: Kunos Attila)

Schobert Norbert kiállt az igaza mellett

Kedves Áron! Kérlek, tisztelj meg azzal, ha gondod van, felhívsz engem. Ne jelöld meg a Feleségem Putyin bombázása alatt. Senki a megjelöltek közül nem felelős. Mi a béke pártján állunk. Nem értek egyet a NATO főtitkárral és Putyinnal sem. De nem szeretnék Ukrajnáért harcolni ma sem az oroszokkal szemben, mint ahogy azt őseim tették. Amíg Putyin nem lépi át az EU határát, szeretnénk ebből kimaradni. Köszönöm. A videós véleményem ma 18 órakor kirakom. Nem Rólad, nem Putyinról, a 3. Világháborúról. Ölellek.

– reagált Schobert Norbi a baloldali aktivista Instagram-történetére. Norbi – joggal – kikérte magának, hogy háborúpártinak állítja be őket, mivel ők többször elmondták, hogy a béke az egyetlen megoldás a háborúra. A fitneszguru később egy videót is készített, amelyben dajkája történetét idézi fel, s amellyel példázni akarja, miért áll minden körülmények között a béke pártján.

Schobert Norbert fia már régóta önkéntes katonának állt, de reméli nem kell háborúba küldeni majd gyermekét (Fotó: Végh István)

Megrázó történetet osztott meg követőivel Schobert Norbert

A mostani helyzetről Juliska néni jut eszembe, aki a dajkám volt és 103 éves korában halt meg. A világháborúk alatt mindhárom testvérét elvesztette és azt a dalt énekelte nekem mindig, amit a Don-kanyar felé menetelve a katonák is énekeltek

– mesélte közösségi oldalán a fitneszedző, aki csak remélni tudja, hogy a magyaroknak nem kell még egyszer átélni ezt a borzalmat, amit a dajkájának át kellett élnie.

Ha kitörne egy háború, akkor nemcsak attól kellene félnünk, hogy a gyerekeinket elviszik Ukrajnába, hanem attól is, hogy a magyar belbiztonság nagyon megváltozna már egy bombariadó alatt is. A saját lakásodat a magyar bűnöző fosztaná ki legelőször. Úgyhogy köszönöm szépen, de én nem kérek a háborúból. Én a békére szavazok és semmilyen szempontból nem fogom Brüsszelt támogatni

– árulta el a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör alapítótagja, akinek szavait a Bors idézte.