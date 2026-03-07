Orbán Viktor: Ennek sürgősen véget kell vetni!
Orbán Viktor telefonon beszélt azzal a fideszes aktivistával, akire Szentendrén rálőttek kampány közben.
„Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a szombati Háborúellenes Gyűlés után értesült arról, hogy rálőttek Szentendrén a Fidesz egyik aktivistájára, akit később a kormányfő telefonon is felhívott.
