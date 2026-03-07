RETRO RÁDIÓ

Lopott cuccok, herka és kristály a liftben - elszabadult a pokol a kelenföldi lakótelepen

Megdöbbentő felvétel került fel az internetre. Egy újbudai társasház biztonsági kamera rögzítette, amint két hajléktalannak tűnő nő crack-et szív az épület liftjében. A lakók felháborodtak azon, hogy drogoztak a társasház területén, szerintük ez elfogadhatatlan.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2026.03.07. 20:00
Teljes nyugalomban drogoztak a kamera alatt. A Kelenföld - A nyolcak körzet Facebook-csoport tette közzé azt a megdöbbentő felvételt, amin tisztán látszik, ahogy két hajléktalannak tűnő nő, egy újbudai társasház liftjében drogozik. A lakók kiakadtak. 

Felvétel készült arról, hogy drogoztak a liftben / Fotó: A Kelenföld - A nyolcak körzet

Liftben drogoztak, levideózták őket

Tisztán látszik a felvételen a két droghasználó nő viselkedése. Először beszállnak a társasház liftjébe, majd ahogy bezáródik annak az ajtaja, egyből pakolják elő a zsebeikből a drogot és az ahhoz használt eszközöket. A kamera rögzítette, amikor az egyikük a crack szívásához használt üvegcsét is előkészíti, majd meggyújtja és szívni kezdi a liftben. 

Vajon mit kerestek a társasházban? / Fotó: A Kelenföld- A nyolcak körzet

Az oldal a következőt írta a felvételhez 

17 perces vágatlan anyagot kaptam egy újbudai társasház liftjéből, lopott cuccok, herka, kristály, pipa, bicska, minden is előkerült ebben a kis kelenföldi liftben. Nem meglepő módon a kristálykirálylányok az egyik agglomerációs város ismert üdvöskéi állítólag, információim szerint bárki összefuthat velük az Etele 73, a "Kaveháza Kóter" vagy a Csóka utca környékén. A hatóság is megkapta a képanyagot, de megküldöm a teljes felvételt is nekik, hátha kivonják végre őket a forgalomból!

 – írták. 

Sátrakkal költöztek  a tetőre a hajléktalanok / Fotó: A Kelenföld- A nyolcak körzet

A tetőt is elfoglalták a hajléktalanok 

Korábban Kelenföldön, az Etele út környékén lévő társasházak tetejét is elfoglalták a drogosok és a hajléktalanok. Sátrakkal, matracokkal költöztek fel illegálisan a tetőre, szemetet, ürüléket hagyva maguk után. Ezen felül több probléma is van velük, ugyanis a lakások ajtajait nyitogatják és fosztogatják a folyósokat. A lakók tehetetlenek, ugyanis a tűzvédelmi szabályzat miatt a tető bejáratát tilos lezárni.

 

