Szlalomozva vezetett, az ablakból dobálózott a drogos Erdőkertesen - Videó!

A gödöllői nyomozók rövid időn belül elfogták a drogdílert, pedig a rendőrség közlése szerint "megpróbált megpattanni. Erről videó is készült.

Miközben a drogdílert üldözték, a rendőrök előtt átfutott egy őz. - Fotó: Youtube/rendőrség

A Gödöllői Rendőrkapitányság egyenruhásai február 25-én éjszaka, Erdőkertesen akartak megállítani egy autóst. A sofőr a fényjelzés ellenére nem állt meg, úgy döntött, inkább meglép. Az utcákon cikázva haladt, miközben különböző tárgyakat dobált ki a kocsi ablakán - írja a rendőrség.

A rendőrök előtt nem volt ismeretlen a 49 éves M. Tamást, akit korábbi ügyei miatt már nem egyszer vontak intézkedés alá. A férfi végül Veresegyházon kiszállt az autóból, azt az út szélén hagyta és gyalog ment tovább. A járműben az iratai és a telefonja mellett kiporciózott, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyagot, valamint mérleget találtak.

Nem sokkal később lakásán elfogták a bódult sofőrt, aki a gyanú szerint úgy vezetett, hogy a vezetéstől el volt tiltva, jogosítvánnyal soha nem rendelkezett, és kábítószer hatása alatt állt.

A kutatás során készpénzt, mobiltelefont és további kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le a zsaruk.

M. Tamás törzsvendégnek is mondható a helyi rendőrségen. Korábban garázdaság, fogolyszökés, betörések, járművezetési tilalom megszegése, ittas és bódult vezetés, valamint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult már ellene eljárás.

A férfit a rendőrök előállították, kábítószer-kereskedelem miatt kihallgatták és őrizetbe vették, továbbá bódult járművezetés miatt is eljárás indult vele szemben. A nyomozók kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.