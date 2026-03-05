Máris hiányzik a tél? Dobd fel a napod Polgár Kriszta mascarponés hólabda finomságával

„Úristen! Ezt ki kell próbálnom!” – írta az egyik hozzászóló. „Isteni finom lett, köszi! Odavoltak a gyerekek” – jegyezte meg egy másik kommentelő a 2008-as Miss Earth Hungary győztesének Instagram-oldalán. Polgár Kriszta mascarponés hólabda receptje mindent visz.

A Polgár Kriszta-féle mascarponés hólabda mindent visz (Fotó: Markovics Gábor)

Polgár Krisztánál rengeteg kókusszal készül a mascarponés hólabda

„Mascarpone-s hólabda: puha kakaós piskóta, könnyű mascarponés krém és rengeteg kókusz… Hatalmas kedvencem.” – írja az Amerikában élő szépség, s az embernek már a szavaitól összefut a nyál a szájában. És akkor még nem is látta a hozzávalókat!

Hozzávalók

Piskóta:

4 db tojás

180 g cukor

130 g finomliszt

1 ek cukrozatlan kakaópor

1 csomag sütőpor

0,5 dl víz

1 csipet só

Krém:

• 400 g mascarpone

• 2 dl habtejszín

• 150-200 g porcukor

• 100 g kókuszreszelék

Díszítés:

• 150-200 g kókuszreszelék – cukorral

(Ha szeretnéd, a teteje lehet csokis a kókusz helyett.)

Elkészítés

Piskóta: a tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a cukorral habosra keverjük. Beleszitáljuk a lisztet, sütőport és kakaóport, kevés vízzel simára keverjük. A fehérjéket egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a kakaós masszába. Sütőpapíros tepsibe öntjük, 180 °C-on 25–30 perc alatt megsütjük. Kihűlés után félbevágjuk, majd egy nagyobb pogácsaszaggatóval karikákat szúrunk ki.

Krém: a mascarponét, tejszínt, porcukrot és kókuszt habosra keverjük. Megkenjük vele középen a piskótakarikákat, egymásra tesszük, az oldalukat is bevonjuk.

Díszítés: kókuszreszelékbe hempergetjük, majd olvasztott csokival meglocsoljuk.