Máris hiányzik a tél? Dobd fel a napod Polgár Kriszta mascarponés hólabda finomságával

Túl finom és túlságosan jól néz ki ahhoz, hogy csak egyet egyél belőle! Így készül a mascarponés hólabda.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 12:00
recept mascarpone hólabda polgár kriszta

„Úristen! Ezt ki kell próbálnom!” – írta az egyik hozzászóló. „Isteni finom lett, köszi! Odavoltak a gyerekek” – jegyezte meg egy másik kommentelő a 2008-as Miss Earth Hungary győztesének Instagram-oldalán. Polgár Kriszta mascarponés hólabda receptje mindent visz.

A Polgár Kriszta-féle mascarponés hólabda mindent visz
A Polgár Kriszta-féle mascarponés hólabda mindent visz (Fotó: Markovics Gábor)

Polgár Krisztánál rengeteg kókusszal készül a mascarponés hólabda

„Mascarpone-s hólabda: puha kakaós piskóta, könnyű mascarponés krém és rengeteg kókusz… Hatalmas kedvencem.” – írja az Amerikában élő szépség, s az embernek már a szavaitól összefut a nyál a szájában. És akkor még nem is látta a hozzávalókat!

Hozzávalók

Piskóta:

  • 4 db tojás
  • 180 g cukor
  • 130 g finomliszt
  • 1 ek cukrozatlan kakaópor
  • 1 csomag sütőpor
  • 0,5 dl víz
  • 1 csipet só

Krém:

• 400 g mascarpone
• 2 dl habtejszín
• 150-200 g porcukor
• 100 g kókuszreszelék

Díszítés:

• 150-200 g kókuszreszelék – cukorral

(Ha szeretnéd, a teteje lehet csokis a kókusz helyett.)

Elkészítés

Piskóta: a tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a cukorral habosra keverjük. Beleszitáljuk a lisztet, sütőport és kakaóport, kevés vízzel simára keverjük. A fehérjéket egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a kakaós masszába. Sütőpapíros tepsibe öntjük, 180 °C-on 25–30 perc alatt megsütjük. Kihűlés után félbevágjuk, majd egy nagyobb pogácsaszaggatóval karikákat szúrunk ki.

Krém: a mascarponét, tejszínt, porcukrot és kókuszt habosra keverjük. Megkenjük vele középen a piskótakarikákat, egymásra tesszük, az oldalukat is bevonjuk.

Díszítés: kókuszreszelékbe hempergetjük, majd olvasztott csokival meglocsoljuk.

 

 

