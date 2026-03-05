Máris hiányzik a tél? Dobd fel a napod Polgár Kriszta mascarponés hólabda finomságával
Túl finom és túlságosan jól néz ki ahhoz, hogy csak egyet egyél belőle! Így készül a mascarponés hólabda.
„Úristen! Ezt ki kell próbálnom!” – írta az egyik hozzászóló. „Isteni finom lett, köszi! Odavoltak a gyerekek” – jegyezte meg egy másik kommentelő a 2008-as Miss Earth Hungary győztesének Instagram-oldalán. Polgár Kriszta mascarponés hólabda receptje mindent visz.
Polgár Krisztánál rengeteg kókusszal készül a mascarponés hólabda
„Mascarpone-s hólabda: puha kakaós piskóta, könnyű mascarponés krém és rengeteg kókusz… Hatalmas kedvencem.” – írja az Amerikában élő szépség, s az embernek már a szavaitól összefut a nyál a szájában. És akkor még nem is látta a hozzávalókat!
Hozzávalók
Piskóta:
- 4 db tojás
- 180 g cukor
- 130 g finomliszt
- 1 ek cukrozatlan kakaópor
- 1 csomag sütőpor
- 0,5 dl víz
- 1 csipet só
Krém:
• 400 g mascarpone
• 2 dl habtejszín
• 150-200 g porcukor
• 100 g kókuszreszelék
Díszítés:
• 150-200 g kókuszreszelék – cukorral
(Ha szeretnéd, a teteje lehet csokis a kókusz helyett.)
Elkészítés
Piskóta: a tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a cukorral habosra keverjük. Beleszitáljuk a lisztet, sütőport és kakaóport, kevés vízzel simára keverjük. A fehérjéket egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a kakaós masszába. Sütőpapíros tepsibe öntjük, 180 °C-on 25–30 perc alatt megsütjük. Kihűlés után félbevágjuk, majd egy nagyobb pogácsaszaggatóval karikákat szúrunk ki.
Krém: a mascarponét, tejszínt, porcukrot és kókuszt habosra keverjük. Megkenjük vele középen a piskótakarikákat, egymásra tesszük, az oldalukat is bevonjuk.
Díszítés: kókuszreszelékbe hempergetjük, majd olvasztott csokival meglocsoljuk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre