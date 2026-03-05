"Egy idegroncs" - széttépi Kerkezt az aranylabdás legenda kritikája
Michael Owen lesújtó kritikát fogalmazott meg a balhátvéddel kapcsolatban. Az egykori angol válogatott támadó szerint Kerkez Milosnak jelenleg nincs helye a Liverpool kezdőcsapatában.
A Liverpool kedd este sokkoló vereséget szenvedett a sereghajtó és szinte biztos kieső Wolverhampton otthonában a Premier League-ben. Arne Slot csapatából szinte senki sem nyújtott címvédőhöz méltó teljesítményt, Michael Owen, a valaha volt második legfiatalabb aranylabdás futballista azonban Kerkez Milost pécézte ki.
A Manchester United és az angol válogatott egykori kiválósága a Premier League Productions szakértőjeként elemezte a mérkőzést, és nem fogta vissza magát a magyar válogatott játékossal kapcsolatban.
Egyszerűen nem tudok megbarátkozni Kerkezzel. Úgy néz ki a pályán, mint egy idegroncs, mintha nem akarná a labdát. Érzelmi alapon védekezik. Jelenleg úgy tűnik, ez a klub egy kicsit túl nagy neki.
– fogalmazott Owen, majd hozzátette:
Szerintem túl korán próbálták lecserélni Andy Robertsont, még mindig a kezdőben a helye. Kerkez talán idővel lenyugszik, és felfejlődik, de jelenleg azonnal visszaraknám Robertsont a kezdőbe.
Megérdemelte a kritikát Kerkez?
A 22 éves magyar válogatott játékosnak valóban időre volt szüksége, míg felvette a Liverpool tempóját, ám az utóbbi időben fokozatosan javult a teljesítménye. Ez nemrég a Brighton elleni FA-kupa találkozón csúcsosodott ki, ahol remek gólpasszal járult hozzá a 3-0-ás győzelemhez, ráadásul a mérkőzés legjobbjának járó díjat is bezsebelte.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szintén elégedetten beszélt nemrég Kerkezről, akit a címvédő tavaly nyáron 40 millió fontért szerződtetett, miután a Bournemouth játékosaként beválogatták a Premier League előző idényének álomcsapatába.
Láttuk benne a potenciált, és tudtuk, hogy újra meg fogja mutatni, ha megadjuk neki a lehetőséget
– fogalmazott Slot februárban.
Úgy tűnik, Michael Owent egyelőre még nem sikerült meggyőznie, ám Kerkez helyzete korántsem egyszerű. Érkezésével párhuzamosan több jelentős változás is történt a Liverpool kezdőcsapatában, ráadásul a klub történetének egyik legjobb balhátvédjét váltotta a kezdőben, így érthető, hogy rendkívül magasak vele szemben az elvárások.
