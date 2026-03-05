"Egy idegroncs" - széttépi Kerkezt az aranylabdás legenda kritikája

A Liverpool kedd este sokkoló vereséget szenvedett a sereghajtó és szinte biztos kieső Wolverhampton otthonában a Premier League-ben. Arne Slot csapatából szinte senki sem nyújtott címvédőhöz méltó teljesítményt, Michael Owen, a valaha volt második legfiatalabb aranylabdás futballista azonban Kerkez Milost pécézte ki.

Kerkez Milos durva kritikát kapott az aranylabdás csatártól Fotó: Michael Regan

A Manchester United és az angol válogatott egykori kiválósága a Premier League Productions szakértőjeként elemezte a mérkőzést, és nem fogta vissza magát a magyar válogatott játékossal kapcsolatban.

Egyszerűen nem tudok megbarátkozni Kerkezzel. Úgy néz ki a pályán, mint egy idegroncs, mintha nem akarná a labdát. Érzelmi alapon védekezik. Jelenleg úgy tűnik, ez a klub egy kicsit túl nagy neki.

– fogalmazott Owen, majd hozzátette:

Szerintem túl korán próbálták lecserélni Andy Robertsont, még mindig a kezdőben a helye. Kerkez talán idővel lenyugszik, és felfejlődik, de jelenleg azonnal visszaraknám Robertsont a kezdőbe.

Megérdemelte a kritikát Kerkez?

A 22 éves magyar válogatott játékosnak valóban időre volt szüksége, míg felvette a Liverpool tempóját, ám az utóbbi időben fokozatosan javult a teljesítménye. Ez nemrég a Brighton elleni FA-kupa találkozón csúcsosodott ki, ahol remek gólpasszal járult hozzá a 3-0-ás győzelemhez, ráadásul a mérkőzés legjobbjának járó díjat is bezsebelte.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szintén elégedetten beszélt nemrég Kerkezről, akit a címvédő tavaly nyáron 40 millió fontért szerződtetett, miután a Bournemouth játékosaként beválogatták a Premier League előző idényének álomcsapatába.

Láttuk benne a potenciált, és tudtuk, hogy újra meg fogja mutatni, ha megadjuk neki a lehetőséget

– fogalmazott Slot februárban.

Úgy tűnik, Michael Owent egyelőre még nem sikerült meggyőznie, ám Kerkez helyzete korántsem egyszerű. Érkezésével párhuzamosan több jelentős változás is történt a Liverpool kezdőcsapatában, ráadásul a klub történetének egyik legjobb balhátvédjét váltotta a kezdőben, így érthető, hogy rendkívül magasak vele szemben az elvárások.