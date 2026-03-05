Orbán Viktor: Zelenszkij olajblokádját le fogjuk törni - videó
Nincs kiegyezés!
Nincs paktum, nincs kiegyezés, nincs meghátrálás.
Zelenszkij olajblokádját le fogjuk törni. Győzni fogunk!
- írja a Facebookon Orbán Viktor.
