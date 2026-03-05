Mázlista, hogy túlélte – újabb elmebeteg kihívás terjed a neten

Nincsenek szavak: egy új, internetes kihívás miatt figyelmeztetik a hatóságok a szülőket, miután egy 14 éves lány súlyos, maradandó károsodással járó sérülésekkel kórházba került. Az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában történt értelmetlen szörnyűség kapcsán a kerületi tűzoltóparancsnok úgy fogalmazott: mázli, hogy a gyerek életben maradt.

Súlyos, maradandó károsodással járó sérülésekkel szállították kórházba az amerikai tinédzsert egy új, internetes kihívás miatt (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Újabb veszélyes kihívás terjed a fiatalok körében

A Pittsburghben élő tinédzsert kórházba szállították, miután izopropil-alkoholt ivott, hogy kipróbálja az új tűzokádó kihívást. Az izopropil-alkohol színtelen, gyúlékony oldószer, amit elektronikai eszközök tisztítására, valamint felületek és sebek fertőtlenítésére is használják.

A tinédzser mutatványa visszafelé sült el: teste nyolc százaléka, az arca, a nyaka és a mellkasa is súlyos égési sérüléseket szenvedett. A lányt jelenleg intubálva kezelik a Pittsburghi Egyetem Orvosi Központjában.

Tommy Dick, Pitcairn kerület tűzoltóparancsnoka azt mondta, hogy a tinédzser nagyon szerencsés, hogy túlélte, mivel a lángok könnyen behatolhattak volna az emésztőrendszerébe, és meghalhatott volna.

Emberként nem arra vagyunk teremtve, hogy tüzet okádjunk. Először is, elveszítheted az életedet. Másodszor, életet megváltoztató sérüléseket szenvedhetsz. Harmadszor, egy épületben, egy szobában vagy az otthonodban, ahol tartózkodsz, megsebesíthetsz másokat

– figyelmeztett Al Hussey, a wilmerdingi tűzoltóság parancsnoka.

A tűzokádó klasszikus cirkuszi mutatvány, ugyanakkor cseppet sem veszélytelen. Laikusok soha ne próbálják ki! (Fotó: Pixabay/Wook City Circus – Képünk illusztráció)

Tommy Dick azt üzente a fiataloknak: azért, mert láttak valami látványos kihívást az online médiában, attól még ne másolják le azt! A szülőket pedig arra kérte, hogy oktassák gyermekeiket a tűzbiztonságról.

Az évek során egyre több jelentés szól arról, hogy a közösségi médiában terjedő trendi, ám kifejezetten veszélyes és felelőtlen kihívások miatt gyerekek és fiatalok sérülnek meg, veszítik életüket – írja a szörnyű esetről beszámoló Unilad.