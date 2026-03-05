Kvíz a budapestieknek: felismered a saját kerületed zászlaját?
Tudod, melyik lobogó kapcsolódik Újpesthez, Kőbányához vagy éppen Óbudához? Kvízünkben most tesztelheted, mennyire ismered a főváros kerületeit.
Bár nap mint nap átutazunk a fővároson, és talán fejből tudjuk a kerületek határait, van valami, ami mellett gyakran elsétálunk: mégpedig a kerületi lobogók. Töltsd ki a mai kvízünket, hogy megtudd: mennyire vagy penge ezen a téren!
Talán még az is lehet, hogy a fővárosunk zászlaját messziről kiszúrjuk, viszont a kerületek zászlóinak világa sokkal rejtélyesebb. Pedig ezek a zászlók sokat mesélnek: megelevenedik rajtuk a helyi történelem, az ipar jelentősége, vagy éppen az adott városrész természeti kincsei. A legtöbbünk tudása megáll a kerületszámoknál, esetleg a nevesebb városrészeknél (mint Angyalföld, Kőbánya vagy Újbuda), de ezeknek a zászlajai már sokszor fejtörést okoznak.
- Tudod-e például, melyik kerület választott heraldikai sasokat a zászlajára?
- Felismered, hol dominál a templomtorony vagy a szőlőfürt?
- És vajon melyik az a zászló, ami szinte megszólalásig hasonlít egy tengerparti városéra?
Ez a kvíz nemcsak a memóriádat teszteli, hanem egy kicsit közelebb is hoz a lakóhelyedhez. Akár tősgyökeres budapesti vagy, akár csak látogatóba érkeztél a fővárosba, ez a 10 kérdés garantáltan tartogat meglepetéseket!
Készen állsz a lobogók felfedezésére? Induljon a kvíz!
1. Melyik budapesti kerület zászlaját látod?
2. Melyik kerület zászlaján szerepel egy szőlőfürt?
3. Most melyik kerület zászlaját látod?
4. Melyik kerület lobogóján tűnik fel az alábbi épület?
5. Melyik kerület zászlajának központi alakja egy hajóhorgony?
6. Melyik kerület zászlaján látható egy hal?
7. Melyik kerület zászlaján látható egy kőcsákány?
8. Melyik kerület zászlaja használja a piros és sárga színeket?
9. Melyik kerület zászlaját látod?
10. Melyik kerület zászlaja sárga színű?
