Kvíz a budapestieknek: felismered a saját kerületed zászlaját?

Bár nap mint nap átutazunk a fővároson, és talán fejből tudjuk a kerületek határait, van valami, ami mellett gyakran elsétálunk: mégpedig a kerületi lobogók. Töltsd ki a mai kvízünket, hogy megtudd: mennyire vagy penge ezen a téren!

Íme Budapest zászlaja! Érdemes nem összekeverni a kerületek zászlajaival, amelyeket a kvízünkben találsz! (Fotó: Wikipédia)

Talán még az is lehet, hogy a fővárosunk zászlaját messziről kiszúrjuk, viszont a kerületek zászlóinak világa sokkal rejtélyesebb. Pedig ezek a zászlók sokat mesélnek: megelevenedik rajtuk a helyi történelem, az ipar jelentősége, vagy éppen az adott városrész természeti kincsei. A legtöbbünk tudása megáll a kerületszámoknál, esetleg a nevesebb városrészeknél (mint Angyalföld, Kőbánya vagy Újbuda), de ezeknek a zászlajai már sokszor fejtörést okoznak.

Tudod-e például, melyik kerület választott heraldikai sasokat a zászlajára?

a zászlajára? Felismered, hol dominál a templomtorony vagy a szőlőfürt ?

vagy a ? És vajon melyik az a zászló, ami szinte megszólalásig hasonlít egy tengerparti városéra?

Ez a kvíz nemcsak a memóriádat teszteli, hanem egy kicsit közelebb is hoz a lakóhelyedhez. Akár tősgyökeres budapesti vagy, akár csak látogatóba érkeztél a fővárosba, ez a 10 kérdés garantáltan tartogat meglepetéseket!

Készen állsz a lobogók felfedezésére? Induljon a kvíz!