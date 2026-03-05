RETRO RÁDIÓ

Kvíz a budapestieknek: felismered a saját kerületed zászlaját?

Tudod, melyik lobogó kapcsolódik Újpesthez, Kőbányához vagy éppen Óbudához? Kvízünkben most tesztelheted, mennyire ismered a főváros kerületeit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 14:30
Módosítva: 2026.03.05. 16:25
főváros kerület budapest zászló kvíz

Bár nap mint nap átutazunk a fővároson, és talán fejből tudjuk a kerületek határait, van valami, ami mellett gyakran elsétálunk: mégpedig a kerületi lobogók. Töltsd ki a mai kvízünket, hogy megtudd: mennyire vagy penge ezen a téren!

kvíz a zászlókról
Íme Budapest zászlaja! Érdemes nem összekeverni a kerületek zászlajaival, amelyeket a kvízünkben találsz! (Fotó: Wikipédia)

Talán még az is lehet, hogy a fővárosunk zászlaját messziről kiszúrjuk, viszont a kerületek zászlóinak világa sokkal rejtélyesebb. Pedig ezek a zászlók sokat mesélnek: megelevenedik rajtuk a helyi történelem, az ipar jelentősége, vagy éppen az adott városrész természeti kincsei. A legtöbbünk tudása megáll a kerületszámoknál, esetleg a nevesebb városrészeknél (mint Angyalföld, Kőbánya vagy Újbuda), de ezeknek a zászlajai már sokszor fejtörést okoznak.

  • Tudod-e például, melyik kerület választott heraldikai sasokat a zászlajára? 
  • Felismered, hol dominál a templomtorony vagy a szőlőfürt
  • És vajon melyik az a zászló, ami szinte megszólalásig hasonlít egy tengerparti városéra? 

Ez a kvíz nemcsak a memóriádat teszteli, hanem egy kicsit közelebb is hoz a lakóhelyedhez. Akár tősgyökeres budapesti vagy, akár csak látogatóba érkeztél a fővárosba, ez a 10 kérdés garantáltan tartogat meglepetéseket!

Készen állsz a lobogók felfedezésére? Induljon a kvíz! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik budapesti kerület zászlaját látod?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik kerület zászlaján szerepel egy szőlőfürt?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Most melyik kerület zászlaját látod?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik kerület lobogóján tűnik fel az alábbi épület?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik kerület zászlajának központi alakja egy hajóhorgony?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik kerület zászlaján látható egy hal?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik kerület zászlaján látható egy kőcsákány?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik kerület zászlaja használja a piros és sárga színeket?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik kerület zászlaját látod?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik kerület zászlaja sárga színű?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu