„Ránk, nőkre óriási felelősség hárul” – 24 ország magyar asszonyai tiltakoznak a háború ellen

„A magyar nők a nagyvilágból a békéért és az összetartozásért” címmel tartott konferenciát a Kaláka-Club a Parlamentben. Határon innen és túlról, a világ 24 országából érkeztek a női nem képviselői, akik anyaként, feleségként, nagymamaként, pedagógusként vagy önkéntes segítőszolgálatban a világ bármely táján élő magyar közösségekért dolgoznak – kisebbségi létben is. Valamennyien tiltakoztak a háború ellen.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke is köszöntötte a világ 24 országából a konferenciára az Országházba érkező nőket, akik egybehangzóan tiltakoztak a háború ellen

(Fotó: Fodor Erika)

A háborúból ki kell maradnia Magyarországnak!

„A magyar nők a nagyvilágból a békéért és az összetartozásért” konferencián a magyar asszonyok azért találkoztak, hogy egymást megerősítve megosszák tapasztalataikat, küzdelmeiket és – a más-más területeken és földrajzi helyen tevékenykedők – beszámoljanak munkájuk gyümölcseként kapott örömeikről, az összefogás és az elhivatott feladatvállalás apró és világra szóló sikertörténeteiről. A jelenlévők egyben elkötelezték magukat a béke mellett és kifejezték reményüket, hogy mielőbb véget ér a 4 éve pusztító öldöklés Ukrajnában, amelyből mindenképpen ki kell maradnia Magyarországnak. A háború sújtotta térségekben élőknek ugyanakkor minden téren igyekeznek segítséget nyújtani.

A konferencia előadói között volt többek között Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, európai parlamenti képviselő, a Patrióták Európáért Képviselőcsoport első alelnöke, dr. Aczél Petra kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató professzor, dr. Ferencz Orsolya villamosmérnök, űrkutató, miniszteri biztos és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is, valamennyien megosztották gondolataikat. A határon túlról Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke engedett bepillantást a kisebbségi létben – immár nagymamaként is – végzett pedagógus munkába, a magyar nyelvű oktatás nehézségeibe és a helytállás értelmét visszaigazoló élményeibe.

Török Máté, a Kossuth-díjas Misztrál együttes alapító tagja Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versét énekelte (Fotó: Fodor Erika)

A sport, a hit és a család harmóniát ad

A hölgyek mellett csekély számban a férfi nem is képviseltette magát. Kiss-Rigó László, szeged‒csanádi megyéspüspök a keresztény értékekre, mint örök emberi értékekre, mutatott rá, kiemelve a teremtett világban a férfi és a nő személyi méltóságát, a két nem össze nem keverhető biológiai, szellemi-lelki-testi identitását, a család, a nemzet, a béke kulcsfontosságú szerepét. Schmitt Pál volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó a feleségét, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes magyar tornásznőt kísérte el, akivel idén ünneplik 60. házassági évfordulójukat.