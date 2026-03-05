„Ránk, nőkre óriási felelősség hárul” – 24 ország magyar asszonyai tiltakoznak a háború ellen
A világ 24 országából érkeztek magyar asszonyok Budapestre, az Országházba, hogy igent mondjanak a békére. A háború szörnyű következményekkel jár, a mostani háborús világhelyzetben nagyon fontos a békéért való kiállás.
„A magyar nők a nagyvilágból a békéért és az összetartozásért” címmel tartott konferenciát a Kaláka-Club a Parlamentben. Határon innen és túlról, a világ 24 országából érkeztek a női nem képviselői, akik anyaként, feleségként, nagymamaként, pedagógusként vagy önkéntes segítőszolgálatban a világ bármely táján élő magyar közösségekért dolgoznak – kisebbségi létben is. Valamennyien tiltakoztak a háború ellen.
A háborúból ki kell maradnia Magyarországnak!
„A magyar nők a nagyvilágból a békéért és az összetartozásért” konferencián a magyar asszonyok azért találkoztak, hogy egymást megerősítve megosszák tapasztalataikat, küzdelmeiket és – a más-más területeken és földrajzi helyen tevékenykedők – beszámoljanak munkájuk gyümölcseként kapott örömeikről, az összefogás és az elhivatott feladatvállalás apró és világra szóló sikertörténeteiről. A jelenlévők egyben elkötelezték magukat a béke mellett és kifejezték reményüket, hogy mielőbb véget ér a 4 éve pusztító öldöklés Ukrajnában, amelyből mindenképpen ki kell maradnia Magyarországnak. A háború sújtotta térségekben élőknek ugyanakkor minden téren igyekeznek segítséget nyújtani.
A konferencia előadói között volt többek között Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, európai parlamenti képviselő, a Patrióták Európáért Képviselőcsoport első alelnöke, dr. Aczél Petra kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató professzor, dr. Ferencz Orsolya villamosmérnök, űrkutató, miniszteri biztos és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is, valamennyien megosztották gondolataikat. A határon túlról Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke engedett bepillantást a kisebbségi létben – immár nagymamaként is – végzett pedagógus munkába, a magyar nyelvű oktatás nehézségeibe és a helytállás értelmét visszaigazoló élményeibe.
A sport, a hit és a család harmóniát ad
A hölgyek mellett csekély számban a férfi nem is képviseltette magát. Kiss-Rigó László, szeged‒csanádi megyéspüspök a keresztény értékekre, mint örök emberi értékekre, mutatott rá, kiemelve a teremtett világban a férfi és a nő személyi méltóságát, a két nem össze nem keverhető biológiai, szellemi-lelki-testi identitását, a család, a nemzet, a béke kulcsfontosságú szerepét. Schmitt Pál volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó a feleségét, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes magyar tornásznőt kísérte el, akivel idén ünneplik 60. házassági évfordulójukat.
Megszoktam a kisebbségi létet otthon a feleségem és a három lányunk mellett. Eszembe jut, amikor megkérdezték Margaret Thatchert, hogy miniszterelnökként ő viseli-e otthon a nadrágot. Ő meg azt felelte: nemcsak viselem, de mosom és vasalom is
– fogalmazott mindenki számára érthető humorral Schmitt Pál, aki 60 évvel ezelőtt az edzőtáborban ismerte meg ugyancsak sportoló feleségét.
Akkoriban nem volt zéró kóla és laktózmentes tej, narancsot 17 éves koromban láttam először. Volt azonban hit, remény és szeretet. Versenysportolóként keményen edzettünk, közben jöttek a gyerekek és teljesen természetes volt, hogy minden nap imádkozunk. A sport, a hit és a család adta a harmóniát az életünkben
– tudtuk meg Schmitt Páltól. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó hozzátette: a sport mindenre megtanít, minden édesanyának, nagyszülőnek csak javasolni tudja, hogy vigyék a gyerekeiket sportolni, mert az kitartásra, türelemre nevel.
Igent kell mondani a békére!
A nők a világ igazi alappillérei
– ezzel a Gárdonyi-idézettel köszöntötte a konferencia hölgy tagjait Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, európai parlamenti képviselő. A Patrióták Európáért Képviselőcsoport első alelnöke megköszönte, hogy azzal a szándékkal érkeztek 24 országból az Országházba, a nemzet házába, hogy együtt mondjanak igent a békére, a családra, az összetartozásra.
Ránk, nőkre óriási felelősség hárul: családot, közösséget, nemzetet megtartó erőként élni. Ezt támogatja az Európában egyedülálló magyar családmodellünk is
– jelentette ki Gál Kinga, négy fiúgyermek édesanyja, aki arról biztosította a jelenlévőket, hogy patrióták milliói állnak mellettünk.
Nemzet nélkül nincs haza, külhoni magyarok nélkül nincs nemzet. Most úgy áll a helyzet, hogy az áprilisi választás az utolsó választás a háború előtt. Az a kormány fog dönteni a sorsunkról, amelyiket most megválasztunk. Válasszuk a kimaradást a háborúból, mondjunk igent a békére!
Adjunk hálát minden este
Aczél Petra professzor asszony előadásában többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy „Jövő-sokk”-ban élünk, ami Toffler szerint a változás betegsége. A kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató rávilágított, hogy az MI világában nagyon gyors a változás. Csak néhányat említett a sokkoló adatok közül: az interneten található információk 52%-át nem ember állítja elő, 700 millió munkahelyből csak 900 ezerre lesz szükség, valamint, hogy Amerikában a tinik 72%-nak van „szerelmi kapcsolata” az AI-al.
Meglepő módon a professzor asszony a túltanultságot nevezte meg alapvető problémaként.
„Az átlagember jobban érti, mit hoz a jövő. Olyan készségekre van szükségünk, mint a bátorság, a kreativitás, az alázat, az empátia, az etika. Az életünk lehetőségek tárháza, amelyben a piramis legalján van az adat, felette az információ, majd a tudás, és a csúcsán helyezkedik el a bölcsesség” – fogalmazott Aczél Petra, majd nyomatékosította, hogy az embert kell megerősíteni.
A mesterséges intelligencia korában az emberi tapasztalat pótolhatatlan. Amihez bátorság, kíváncsiság, változás-kedv kell, és ezeknek feltétele az optimizmus, a kötődés, a félelmekkel való szembenézés, a spiritualitás, és nem utolsósorban a humorérzék és a hála.
Aczél Petra arra biztatta az asszonytársakat, hogy űzzenek sportot a hálaadásból, és legyenek készek a boldogságra.
„Hetente egyszer köszönjenek meg valakinek valamit, amit régen nem köszöntek már meg. Esetenként köszönjenek meg mások előtt valamit, és végül: este mindig adjunk hálát, akár közösen. Azt mondják, hogy a legnagyobb pszichés javítóeszköz a közös rózsafüzér, a közös ima. És emellett persze legyenek készek a boldogságra!” – ajánlotta a jövő-készség kutató.
Teljes kutatási paradigma szól már arról, hogyan lehetünk boldogok, de én ma azzal jöttem ide, hogy ezeknek semmi közük a boldogságra való készséghez. Amíg kényszerek közé szorulunk, megtanuljuk, hogy a boldogság érték, ami csak adatik, arról azt hisszük, hogy jár
– summázta meglátásait Aczél Petra, majd 4 tételben adott fogódzót a boldogság eléréséhez. Ez a hit, a család, a barátok és a teljesítmény, mivel boldogság csak ott van, ahol tett, azaz erőfeszítés is van mögötte. A professzor asszony végezetül azzal biztatott, hogy ilyen hozzáállással a „Jövő-sokk”-ból asszonyosan „Jövő-sikk” lesz.
Az ember dönti el, mit kezd a tudással
Dr. Ferencz Orsolya villamosmérnök, űrkutató, miniszteri biztos „Hit, tudomány, mint társadalomformáló erők” témában osztotta meg gondolatait és azt a meggyőződését, hogy a hit sosem állt szemben a tudással. Nézete szerint ez a felvilágosodás idején csak egy tudatos stratégia volt, amivel megpróbálták az emberi lelkeket leszakítani a hitről és magukra hagyni a kezükben valamilyen eszközzel, amit technológiának, tudásnak hívunk.
Soha nem az eszköz, a technológia hibája, ha rosszra használjuk. A kalapácsot fogó kéz tesz valamit, de a kezet a fej irányítja, a fej mögött pedig ott a lélek. Az ember dönti el, mit csinál a tudással, mit kezd a technológia vívmányaival és a hit az, ami ehhez távlatokat nyit
– fejtette ki az űrkutató, aki felidézte, hogy amikor ott álltak Kapu Tibor, a „mi gyerekünk” felbocsátásánál és a csúcstechnológiát alkalmazó rakéta felemelkedett, elemi élmény volt, hogy az ember egy pici porszem az Isten által teremtett hatalmas világmindenségben.
A technológia csak az utat fogja megadni nekünk, a célt egyedül a mindenható Isten határozza meg, a mi dolgunk pedig az, hogy kövessük a mindenható Istent
– összegezte az űrkutató miniszteri biztos.
Magyarország a béke szigete maradjon!
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, a Budapesti és a Női Digitális Polgári Kör alapítója azzal zárta a konferenciát, hogy a nők hidak az élet minden területén.
Most is ki kell állnunk a béke, a magyar családok, a józan ész mellett. A háború mindig elvesz, a béke az, ami megtart. Az a tét, hogy Magyarország a béke szigete maradhasson.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre