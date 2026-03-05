Ébred a természet: az orangutánok már kint rosszalkodnak! – Galéria

Ébred a természet a budapesti állatkertben is. A virágok mellett egyre több állat is előbújik a tavaszi napsütésre, friss levegőre. A szumátrai orangutánok is első napjaikat töltik a szabadban. A kritikusan veszélyeztetett faj egyedei kifejezetten szeretnek csintalankodni, ám kíváncsiságuk komoly kihívást jelent a műszakiak számára. A kilincsek, villanypásztorok, lámpák leszerelése a rosszcsont emlősök kedvenc időtöltései közé tartozik. Az állatkert munkatársai a budapesti tavaszi napsütésben igyekeznek kielégíteni orangutánok játékigényét: különféle „akadálypályákat” és mászóalkalmatosságokat szerelnek fel számukra. A mászás és hintázás mellett a matatást, a pakolászást is élvezik, külön kedvencük a különböző tárgyak fejükre húzása.

Ébred a természet: az orangutánok imádnak kint matatni, tenni-venni a szép időben (Fotó: Metropol/Gáll Regina)

Ébred a természet: itt a tavasz, itt van újra

A tigrisek kifutójában egy tavaly született kölyköt is láthatnak a vendégek: Léna áprilisban lesz egyéves. A család a szibériai tigrisek közé tartozik, így a telet is a szabadban töltötte.

A tavasz a park szabadtéri részein is látványos változást hoz: egyre zöldebb a környezet, és mind több virág nyílik.

Az állatsimogató egész télen nyitva tart, ám tavasszal különösen népszerű, hiszen ilyenkor születnek a kicsinyek. Például a kameruni törpekecskék, valamint az afrikai kameruni törpe juhok. Mindkét fajta kompakt termetű, rövid szőrű, és barátságos természete miatt a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt kedvelt

– mondta az intézmény munkatársa.

Az oroszlánok szintén a kert különleges lakói – a tavaszi napsütésben őket is gyakrabban láthatjuk a kifutókban pihenni vagy játszani. A Fővárosi Állat- és Növénykert különleges fajjal büszkélkedhet: indiai oroszlánokat láthatunk.

Régen az oroszlánok elterjedési területe Közép-Kelettől Nyugat-Ázsián át egészen Indiáig terjedt. Mára Afrikán kívül vadon élő oroszlánok csak Indiában, Gudzsarát tartományban maradtak. Ezért nagy öröm számunkra, hogy nálunk is az indiai faj képviselteti magát, sőt sikeresen szaporítottuk őket, így teszünk a faj megmaradásáért

– hangsúlyozta Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert.