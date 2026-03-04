RETRO RÁDIÓ

Mindenki erre várt: végre itt az igazi tavaszias időjárás, erre lehet számítani

A hét közepétől megváltozik az idő, kisüt a nap. Napfényes és eső nélküli időjárás lesz jellemző.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 06:00
időjárás tavasz napsütés

Nem volt könnyű az elmúlt időszak az időváltozáskor megbetegedők számára, ráadásul azt sem lehetett tudni, hogy a tél nem múlt el még vagy a tavasz nem érkezett meg igazán. Az időjárás viszont kezdi megtalálni önmagát és a napokban a hőmérséklet sem fog annyit ingadozni.

időjárás
Igazi meleg időjárás valószínű Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Végre tavaszias időjárás érkezik?

Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel, a nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor. A délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet. Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést csütörtökön, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet, kellemes, tavaszias hangulatot teremtve.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A délkeleti szél ismét élénkebbé válhat. A maximumok 15–16 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Túlnyomórészt derült, száraz időre készülhetünk a hétvége első felén, szombaton. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

