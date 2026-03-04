Mindenki erre várt: végre itt az igazi tavaszias időjárás, erre lehet számítani
A hét közepétől megváltozik az idő, kisüt a nap. Napfényes és eső nélküli időjárás lesz jellemző.
Nem volt könnyű az elmúlt időszak az időváltozáskor megbetegedők számára, ráadásul azt sem lehetett tudni, hogy a tél nem múlt el még vagy a tavasz nem érkezett meg igazán. Az időjárás viszont kezdi megtalálni önmagát és a napokban a hőmérséklet sem fog annyit ingadozni.
Végre tavaszias időjárás érkezik?
Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel, a nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor. A délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet. Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést csütörtökön, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet, kellemes, tavaszias hangulatot teremtve.
Pénteken többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A délkeleti szél ismét élénkebbé válhat. A maximumok 15–16 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Túlnyomórészt derült, száraz időre készülhetünk a hétvége első felén, szombaton. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre