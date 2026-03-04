„Ez a mi hibánk" - Van Dijk elvitte a balhét a Liverpool súlyos kudarca után

A sereghajtó Wolverhampton hazai pályán 2-1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt. A Vörösök hiába futballoztak nagy fölényben, a második játékrészben hátrányba kerültek, s bár az egyiptomi Mohamed Szalah egyenlített a 83. percben, a hosszabbításban végül a Farkasok szerezték meg a három pontot érő találatot (2-1). Így a Wolves-Liverpool meccs jókora meglepetést hozott.

Van Dijk őszintén értékelt a Wolves-Liverpool meccs után Fotó: Michael Regan

Szerintem ez a mi hibánk. Lassúak voltunk, kiszámíthatóak, pontatlanok a labdaátvételben és rossz döntéseket hoztunk. Nem adtunk lehetőséget az ellenfélnek, de ezzel együtt csalódást okoztunk. Manapság túlságosan elemezzük, miért történnek bizonyos dolgok a pályán. Csapatként a lehető legjobban szeretnénk kezdeni a mérkőzést, és az előző meccsen ez sikerült is. Ma többet birtokoltuk a labdát, de rossz döntéseket hoztunk, és nem tudtuk befejezni a támadásokat. A kapott gólok mindig frusztrálóak. Néhány gól nélküli mérkőzés után jött ez, védekezésben nagyon szilárdak voltunk, de ez van. Gyorsan tovább kell lépnünk, mert pár nap múlva visszajövünk, és jól akarunk teljesíteni az FA Kupában

- mondta Van Dijk.

Wolves-Liverpool visszavágó pénteken

A Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Liverpool a váratlan vereséggel maradt az ötödik helyen, ráadásul közvetlen riválisai csak szerdán lépnek pályára. Arne Slot együttese pénteken ismét a Wolves-szal találkozik - ezúttal az FA Kupában.