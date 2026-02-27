Békásmegyeri fakidőlés: nyílt levélben üzent Kiss Lászlónak Gyepes Ádám

A békásmegyeri fakidőlés után új szintre lépett a vita Óbuda–Békásmegyeren. A Hímző utcában kidőlt fa jelentős anyagi kárt okozott, és bár szerencsére senki nem sérült meg, sokakban felmerült a kérdés: meddig lehet még a szerencsére bízni a közterületi biztonságot?

A békásmegyeri fakidőlés jelentős anyagi kárt okozott Fotó: Gyepes Ádám

Gyepes Ádám óbudai önkormányzati képviselő szerint nem egyedi esetről van szó, hanem rendszerszintű problémáról. A politikus a történtek után közölte: rengeteg üzenetet kapott kerületiektől, akik korábban már jeleztek veszélyesnek ítélt fákat az önkormányzat felé, de elmondásuk szerint nem kaptak megnyugtató választ.

Ez nem pártpolitika, hanem a mindennapi biztonságunk. Nem lehet, hogy csak a vakszerencsén múlik, mikor történik nagyobb baj

– fogalmazott.

Szerencsére csak anyagi kár keletkezett, de az jelentős Fotó: Gyepes Ádám

A képviselő most nyílt levélben fordult Óbuda–Békásmegyer polgármesteréhez, Kiss Lászlóhoz. Levelében hangsúlyozza: a békásmegyeri fakidőlés és az elmúlt egy év hasonló esetei sok családban keltettek aggodalmat.

Gyepes szerint a bizalom csak akkor erősödik, ha a lakossági bejelentéseket átlátható, kiszámítható intézkedések követik. Felidézte: tavaly júliusban már benyújtott egy szakmai javaslatot egy ütemezett, dokumentált faállapot-felmérés bevezetésére, amely prioritási sorrend alapján, rendszeresen ismételve vizsgálná át a kerület faállományát.

A békásmegyeri fakidőlés kapcsán tett javaslat lényege:

első körben az óvodák, iskolák, nyugdíjasházak és forgalmas közterek környékén történjen vizsgálat,

második ütemben a lakótelepeken és főbb útvonalak mentén,

majd a ritkábban lakott területeken,

a felmérést pedig évente dokumentáltan ismételjék meg.

A képviselő szerint ez nem luxus, hanem minimumkövetelmény a közterületi biztonság érdekében.

Nyílt levelében arra kéri a polgármestert, hogy „tegyék félre a vitáikat”, porolják le a tavalyi javaslatot, és közösen terjesszék a képviselő-testület elé. Azt is szorgalmazza, hogy az előterjesztés rögzítse a felelősöket, az ütemezést és a szükséges forrásokat, valamint biztosítsa az eredmények átláthatóságát a kerületiek számára.