Békásmegyeri fakidőlés: nyílt levélben üzent Kiss Lászlónak Gyepes Ádám

A Hímző utcai eset után, amikor autók rongálódtak meg - bár személyi sérülés szerencsére nem történt - Gyepes Ádám óbudai képviselő nyílt levélben fordult Kiss László polgármesterhez és közös, ütemezett faállapot-felmérést sürget a kerületben. A békásmegyeri fakidőlés után nem csillapodnak a kedélyek Óbudán, a helyiek a városvezetést okolják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
A békásmegyeri fakidőlés után új szintre lépett a vita Óbuda–Békásmegyeren. A Hímző utcában kidőlt fa jelentős anyagi kárt okozott, és bár szerencsére senki nem sérült meg, sokakban felmerült a kérdés: meddig lehet még a szerencsére bízni a közterületi biztonságot?

békásmegyeri fakidőlés
A békásmegyeri fakidőlés jelentős anyagi kárt okozott Fotó: Gyepes Ádám

Gyepes Ádám óbudai önkormányzati képviselő szerint nem egyedi esetről van szó, hanem rendszerszintű problémáról. A politikus a történtek után közölte: rengeteg üzenetet kapott kerületiektől, akik korábban már jeleztek veszélyesnek ítélt fákat az önkormányzat felé, de elmondásuk szerint nem kaptak megnyugtató választ.

Ez nem pártpolitika, hanem a mindennapi biztonságunk. Nem lehet, hogy csak a vakszerencsén múlik, mikor történik nagyobb baj 

– fogalmazott.

Szerencsére csak anyagi kár keletkezett, de az jelentős Fotó: Gyepes Ádám

A képviselő most nyílt levélben fordult Óbuda–Békásmegyer polgármesteréhez, Kiss Lászlóhoz. Levelében hangsúlyozza: a békásmegyeri fakidőlés és az elmúlt egy év hasonló esetei sok családban keltettek aggodalmat.

Gyepes szerint a bizalom csak akkor erősödik, ha a lakossági bejelentéseket átlátható, kiszámítható intézkedések követik. Felidézte: tavaly júliusban már benyújtott egy szakmai javaslatot egy ütemezett, dokumentált faállapot-felmérés bevezetésére, amely prioritási sorrend alapján, rendszeresen ismételve vizsgálná át a kerület faállományát.

A békásmegyeri fakidőlés kapcsán tett javaslat lényege:

  • első körben az óvodák, iskolák, nyugdíjasházak és forgalmas közterek környékén történjen vizsgálat,
  • második ütemben a lakótelepeken és főbb útvonalak mentén,
  • majd a ritkábban lakott területeken,
  • a felmérést pedig évente dokumentáltan ismételjék meg.

A képviselő szerint ez nem luxus, hanem minimumkövetelmény a közterületi biztonság érdekében.

Nyílt levelében arra kéri a polgármestert, hogy „tegyék félre a vitáikat”, porolják le a tavalyi javaslatot, és közösen terjesszék a képviselő-testület elé. Azt is szorgalmazza, hogy az előterjesztés rögzítse a felelősöket, az ütemezést és a szükséges forrásokat, valamint biztosítsa az eredmények átláthatóságát a kerületiek számára.

Gyepes egy korábbi testületi vitára is utalt, amikor a  javaslatát leszavazták, arra hivatkozva, hogy a városvezetés kézben tartja a területet. Most úgy fogalmaz: a Hímző utcai eset azt mutatja, hogy a rendszer nem működik megfelelően.

