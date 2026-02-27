Békásmegyeri fakidőlés: nyílt levélben üzent Kiss Lászlónak Gyepes Ádám
A Hímző utcai eset után, amikor autók rongálódtak meg - bár személyi sérülés szerencsére nem történt - Gyepes Ádám óbudai képviselő nyílt levélben fordult Kiss László polgármesterhez és közös, ütemezett faállapot-felmérést sürget a kerületben. A békásmegyeri fakidőlés után nem csillapodnak a kedélyek Óbudán, a helyiek a városvezetést okolják.
A békásmegyeri fakidőlés után új szintre lépett a vita Óbuda–Békásmegyeren. A Hímző utcában kidőlt fa jelentős anyagi kárt okozott, és bár szerencsére senki nem sérült meg, sokakban felmerült a kérdés: meddig lehet még a szerencsére bízni a közterületi biztonságot?
Gyepes Ádám óbudai önkormányzati képviselő szerint nem egyedi esetről van szó, hanem rendszerszintű problémáról. A politikus a történtek után közölte: rengeteg üzenetet kapott kerületiektől, akik korábban már jeleztek veszélyesnek ítélt fákat az önkormányzat felé, de elmondásuk szerint nem kaptak megnyugtató választ.
Ez nem pártpolitika, hanem a mindennapi biztonságunk. Nem lehet, hogy csak a vakszerencsén múlik, mikor történik nagyobb baj
– fogalmazott.
A képviselő most nyílt levélben fordult Óbuda–Békásmegyer polgármesteréhez, Kiss Lászlóhoz. Levelében hangsúlyozza: a békásmegyeri fakidőlés és az elmúlt egy év hasonló esetei sok családban keltettek aggodalmat.
Gyepes szerint a bizalom csak akkor erősödik, ha a lakossági bejelentéseket átlátható, kiszámítható intézkedések követik. Felidézte: tavaly júliusban már benyújtott egy szakmai javaslatot egy ütemezett, dokumentált faállapot-felmérés bevezetésére, amely prioritási sorrend alapján, rendszeresen ismételve vizsgálná át a kerület faállományát.
A békásmegyeri fakidőlés kapcsán tett javaslat lényege:
- első körben az óvodák, iskolák, nyugdíjasházak és forgalmas közterek környékén történjen vizsgálat,
- második ütemben a lakótelepeken és főbb útvonalak mentén,
- majd a ritkábban lakott területeken,
- a felmérést pedig évente dokumentáltan ismételjék meg.
A képviselő szerint ez nem luxus, hanem minimumkövetelmény a közterületi biztonság érdekében.
Nyílt levelében arra kéri a polgármestert, hogy „tegyék félre a vitáikat”, porolják le a tavalyi javaslatot, és közösen terjesszék a képviselő-testület elé. Azt is szorgalmazza, hogy az előterjesztés rögzítse a felelősöket, az ütemezést és a szükséges forrásokat, valamint biztosítsa az eredmények átláthatóságát a kerületiek számára.
Gyepes egy korábbi testületi vitára is utalt, amikor a javaslatát leszavazták, arra hivatkozva, hogy a városvezetés kézben tartja a területet. Most úgy fogalmaz: a Hímző utcai eset azt mutatja, hogy a rendszer nem működik megfelelően.
