Orbán Viktor: Kecó és a kézfogások

Orbán Viktor csákvári (Fejér vármegye) látogatása alkalmával osztott meg néhány humoros emléket fiatal korából.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök elmesélte, hogy amikor visszaigazolt Felcsútra, melyik mezt kapta meg. „Kérdezte az edző, hogy hányas mezben játszottam, amikor még itt játszottam Felcsúton.”

Orbán Viktor elmesélte, hogy eredetileg a 9-es számú mezre pályázott, de a sarokban ülő magas, jókötésű fickó olyan határozottan jelezte, hogy az a szám már foglalt, így jó lett neki a 2-es is, „mert az volt szabad”.

Orbán Viktor azt is megosztotta, mi volt a beceneve: