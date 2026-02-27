Orbán Viktor: Kecó és a kézfogások
Kiderült, mi volt Orbán Viktor beceneve fiatal korában.
Orbán Viktor csákvári (Fejér vármegye) látogatása alkalmával osztott meg néhány humoros emléket fiatal korából.
A miniszterelnök elmesélte, hogy amikor visszaigazolt Felcsútra, melyik mezt kapta meg. „Kérdezte az edző, hogy hányas mezben játszottam, amikor még itt játszottam Felcsúton.”
Orbán Viktor elmesélte, hogy eredetileg a 9-es számú mezre pályázott, de a sarokban ülő magas, jókötésű fickó olyan határozottan jelezte, hogy az a szám már foglalt, így jó lett neki a 2-es is, „mert az volt szabad”.
Orbán Viktor azt is megosztotta, mi volt a beceneve:
