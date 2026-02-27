RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Kecó és a kézfogások

Kiderült, mi volt Orbán Viktor beceneve fiatal korában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
Orbán Viktor Felcsút Csákvár

Orbán Viktor csákvári (Fejér vármegye) látogatása alkalmával osztott meg néhány humoros emléket fiatal korából.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök elmesélte, hogy amikor visszaigazolt Felcsútra, melyik mezt kapta meg. „Kérdezte az edző, hogy hányas mezben játszottam, amikor még itt játszottam Felcsúton.”

Orbán Viktor elmesélte, hogy eredetileg a 9-es számú mezre pályázott, de a sarokban ülő magas, jókötésű fickó olyan határozottan jelezte, hogy az a szám már foglalt, így jó lett neki a 2-es is, „mert az volt szabad”.

Orbán Viktor azt is megosztotta, mi volt a beceneve:

 

