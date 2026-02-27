Beszédes hallgatás: A Tisza összejátszik Kijevvel az olajvezeték ügyében, és nemcsak abban
Továbbra sem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken. A kormány szerint a Tisza összejátszik Kijevvel. Beszédes Magyar Péter hallgatása ebben az ügyben.
Beszédes az a hallgatás, hogy Magyar Péternek nincs érdemi mondanivalója azzal kapcsolatban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása veszélyezteti az ország energiabiztonságát, hosszabb távon pedig az üzemanyagárak drasztikus drágulásával fenyeget - írja a Ripost.
Beszédes hallgatás, ami sok mint elmond arról, hogy mire készül a Tisza
Kijev számára egyértelmű politikai előnyt jelentene a Tisza Párt győzelme – erről beszélt Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban.Popov szerint a Tisza Párt győzelme kifejezetten pozitív változásokat jelentene Ukrajna számára:
- zöld jelzést Ukrajna uniós csatlakozásához,
- magyar katonai támogatást Kijevnek,
- fokozódó nyomást az oroszellenes szankciók további szigorítására,
- valamint Magyarország „belső szövetségessé” válna Ukrajna számára az Európai Unióban - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán..
Eközben a brüsszeli Politico is arról ír, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának. Egy ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával.
Orbán Viktor miniszterelnök a február 27-i rádióinterjúban a műsorvezető azon felvetésére, hogy Magyarországon a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését az ellenzék riogatásnak tartja, és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arra utalt, hogy a kormány hamis zászlós műveletre készül, úgy reagált: "amit az ellenzék mond, az mese. Amit a Tisza mond, meg Magyar Péter, az azért van, mert az ukránok fizetik őket".
Az ukránok beépültek a magyar politikába, pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza Pártot.
Hozzátette, a Tisza Párt elnökének ukrán útját egy "közismert", vagyis a magyar szolgálatok által azonosított és az ukrán hatóságoknak, államnak dolgozó ismert kém szervezte, tehát "az ukránok nyakig benne vannak a Tisza Pártban".
Orbán Viktor azt mondta, az ukránok azon dolgoznak, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely leválasztja Magyarországot az orosz olajról, amely pénzt ad Ukrajnának, vagy legalábbis nem akadályozza a pénz áramlását Brüsszelből Ukrajnába, és a végén beáll a háborús országok sorába.
Az áprilisi választások tétje világos. A mérleg egyik felén a Brüsszelnek és Kijevnek megfelelni akaró Tisza Párt, a másikon pedig a békepárti, szuverén magyar kormány, amely a brüsszeli nyomás ellenére is képes megvédeni a magyar érdekeket.
