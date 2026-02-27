Beszédes az a hallgatás, hogy Magyar Péternek nincs érdemi mondanivalója azzal kapcsolatban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása veszélyezteti az ország energiabiztonságát, hosszabb távon pedig az üzemanyagárak drasztikus drágulásával fenyeget - írja a Ripost.

António Costa és Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkijjel is tárgyal. Beszédes a Tisza hallgatása

Beszédes hallgatás, ami sok mint elmond arról, hogy mire készül a Tisza

Kijev számára egyértelmű politikai előnyt jelentene a Tisza Párt győzelme – erről beszélt Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban.Popov szerint a Tisza Párt győzelme kifejezetten pozitív változásokat jelentene Ukrajna számára:

zöld jelzést Ukrajna uniós csatlakozásához,

magyar katonai támogatást Kijevnek,

fokozódó nyomást az oroszellenes szankciók további szigorítására,

valamint Magyarország „belső szövetségessé” válna Ukrajna számára az Európai Unióban - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán..

Eközben a brüsszeli Politico is arról ír, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának. Egy ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával.

Orbán Viktor miniszterelnök a február 27-i rádióinterjúban a műsorvezető azon felvetésére, hogy Magyarországon a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését az ellenzék riogatásnak tartja, és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arra utalt, hogy a kormány hamis zászlós műveletre készül, úgy reagált: "amit az ellenzék mond, az mese. Amit a Tisza mond, meg Magyar Péter, az azért van, mert az ukránok fizetik őket".

Az ukránok beépültek a magyar politikába, pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza Pártot.

Hozzátette, a Tisza Párt elnökének ukrán útját egy "közismert", vagyis a magyar szolgálatok által azonosított és az ukrán hatóságoknak, államnak dolgozó ismert kém szervezte, tehát "az ukránok nyakig benne vannak a Tisza Pártban".

Orbán Viktor azt mondta, az ukránok azon dolgoznak, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely leválasztja Magyarországot az orosz olajról, amely pénzt ad Ukrajnának, vagy legalábbis nem akadályozza a pénz áramlását Brüsszelből Ukrajnába, és a végén beáll a háborús országok sorába.

Az áprilisi választások tétje világos. A mérleg egyik felén a Brüsszelnek és Kijevnek megfelelni akaró Tisza Párt, a másikon pedig a békepárti, szuverén magyar kormány, amely a brüsszeli nyomás ellenére is képes megvédeni a magyar érdekeket.