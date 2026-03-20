Bealudt a városvezetés, hónapokra eltűnhet a Bubi Budapestről

A helyzet nem véletlen, a főváros irányítása alatt álló BKK 2024 tavaszán elfelejtette a a közbeszerzés megindítását, ezért most több tízezer felhasználó maradhat közbringa nélkül. A MOL Bubi rendszer működtetésére kötött szerződés lejárt, az új szolgáltató csak hónapok múlva tudja elindítani a Bubi 3.0 rendszert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 05:00
Hónapokra eltűnhet Budapest utcáiról a közbringarendszer, miután lejárt a MOL Bubi működtetésére kötött szerződés, az új szolgáltató pedig még nem tudja átvenni az üzemeltetést. A kialakult helyzet miatt akár több tízezer felhasználó maradhat ideiglenesen a rendszer nélkül.

A MOL Bubi hónapokra leállt

Mint azt a Metropol már megírta, a közbringarendszer működtetésére kötött szerződés 2025. december 23-án járt le. Bár a Budapesti Közlekedési Központ már elindította az új pályáztatást, nincs jogi lehetőség a régi szerződés további meghosszabbítására, ezért a szolgáltatás akár hónapokra is leállhat. 

Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint mindez azért történt, mert a főváros nem indította el időben a szükséges közbeszerzési eljárást. 

Nagyjából egy ilyen új rendszernek az üzembe állítása körülbelül fél évet vesz igénybe, előtte pedig a közbeszerzési eljárás a jogorvoslatokkal együtt körülbelül egy év. Ez azt jelenti, hogy 2024 tavaszán ki kellett volna írni a tendert

 – mondta. 

Hozzátette: szerinte a főváros vezetése egyszerűen nem foglalkozott a kérdéssel. 

Úgy látszik, hogy ebbe mind a főpolgármester, mind pedig az általa kinevezett BKK-vezetés belealudt, és nem foglalkoztak ezzel a történettel, Walter Katalinostul, Draskovics Tiborostul szépen elfelejtettek ezzel foglalkozni

 – fogalmazott.

Ennek következményeként odáig jutott a helyzet, hogy márciusban leállt a szolgáltatás, nem lehet használni. 

Az előző szerződés december 23-án lejárt. Volt még egy kis jogi lehetőség, hogy egy ideig kitolják a szerződést, de ez március 5-ével véget ért, és március 6-tól nincs Bubi, és most még hosszú hónapokig nem is lesz 

– mondta. 

Wintermantel Zsolt szerint ez különösen azért problémás, mert a közbringa a budapesti kerékpáros közlekedés fontos része lett az elmúlt években. 

Nagyjából 20–25 ezer rendszeres használója volt a Bubinak. A teljes fővárosi kerékpáros közlekedésnek már több mint 15 százalékát adta

 – hangsúlyozta. 

A rendszer a mindennapi közlekedésben is jelentős szerepet töltött be: sokan munkába járásra, ügyintézésre vagy kisebb bevásárlásokra használták, de a turisták körében is népszerű volt. 

A BP Műhely vezető szakértője szerint a történtek azért is visszásak, mert a főváros vezetése rendszeresen a kerékpáros közlekedés fontosságáról beszél.

A főpolgármester az autósokat kioktatja, hogy szálljanak ki az autóból és menjenek kerékpárral, ellenben egy ilyen fontos közszolgáltatás folyamatos működéséről nem gondoskodik

– fogalmazott. 

A politikus úgy látja, hogy ez a jelenség más területeken is megfigyelhető. 

Beszélni szeret róla, a Facebookon posztolni szeret róla, de érdemben cselekedni pedig nem tud, nem képes

– mondta Karácsony Gergelyről.
 

A MOL Bubi rendszerből a Csepel kerékpárok kiszorultak
 

A Bubi eddigi rendszerét a Csepel–Nextbike konzorcium működtette, azonban a mostani közbeszerzésen már nem tudtak indulni. Wintermantel szerint ennek oka az lehetett, hogy a pályázati feltételeket túl magasra szabták. 

A kiírásban olyan magasra tették a pénzügyi árbevételi mutatót, amit a Csepel egész egyszerűen nem tudott teljesíteni. Tulajdonképpen ezzel kizárták a versenyből

– mondta.

Hozzátette: szerinte a feltételek szigorítása nem volt indokolt. 

A kerékpárok számának növekedése nem indokolta volna, hogy ilyen magasra tegyék a belépési küszöböt. Nekem van egy rossz érzésem ezzel kapcsolatban

– fogalmazott. 

Jelentős fejlesztések jöhetnek, de addig szünet lesz 

A BKK közben már kiválasztotta az új szolgáltatót: a spanyol központú Citybike Global üzemeltetheti a Bubi 3.0 rendszert. A 66 hónapra szóló keretmegállapodás teljes értéke nettó 35,5 milliárd forint, amelyből a BKK 2026 végéig nettó 10,5 milliárd forintra vállalt lehívási kötelezettséget. 

Az új rendszer jelentősen nagyobb flottával indulhat: a jelenlegi mintegy 2500 kerékpár helyett kezdetben 3300 bicikli jelenhet meg, köztük 800 elektromos rásegítésű járművel. A tervek szerint később akár 5000–8000 kerékpárra is bővülhet a flotta. 

A szolgáltatási terület is jelentősen nőhet: a mostani mintegy 42 négyzetkilométeres zóna legalább a duplájára bővülhet, miközben a jelenlegi 222 dokkolóállomás helyett több mint 1200 fel- és leadási pont jöhet létre, részben úgynevezett MOBI-pontok bevonásával. 

A fejlesztések ugyanakkor csak a rendszer újraindulása után lesznek érzékelhetők, addig azonban a budapestieknek nélkülözniük kell a közbringákat. Wintermantel szerint ez komoly visszalépést jelenthet a kerékpáros közlekedésben.

 Félő, hogy sokan elpártolnak a szolgáltatástól, ha hónapokra megszűnik. Ez a kerékpározók számának csökkenéséhez és a rendszer bevételeinek visszaeséséhez is vezethet

– mondta. 

A  Tarlós István főpolgármestersége idején, 2014-ben útjára indított MOL BUBI közbringa rendszer jelentős fejlődésen ment keresztül. A kezdeti napi 5.000 felhasználóhoz képest, a 2021-es kerékpárcserének is köszönhetően, mára a nyári hónapokban akár 15.000 kerékpáros használta napi szinten. A Bubi, a BKK által kezelt közösségi kerékpármegosztó rendszer 10 éve szerves része a fővárosi közlekedésnek, rengetegen tartanának rá igényt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
