Bealudt a városvezetés, hónapokra eltűnhet a Bubi Budapestről

Hónapokra eltűnhet Budapest utcáiról a közbringarendszer, miután lejárt a MOL Bubi működtetésére kötött szerződés, az új szolgáltató pedig még nem tudja átvenni az üzemeltetést. A kialakult helyzet miatt akár több tízezer felhasználó maradhat ideiglenesen a rendszer nélkül.

A MOL Bubi hónapokra leállt

Mint azt a Metropol már megírta, a közbringarendszer működtetésére kötött szerződés 2025. december 23-án járt le. Bár a Budapesti Közlekedési Központ már elindította az új pályáztatást, nincs jogi lehetőség a régi szerződés további meghosszabbítására, ezért a szolgáltatás akár hónapokra is leállhat.

Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint mindez azért történt, mert a főváros nem indította el időben a szükséges közbeszerzési eljárást.

Nagyjából egy ilyen új rendszernek az üzembe állítása körülbelül fél évet vesz igénybe, előtte pedig a közbeszerzési eljárás a jogorvoslatokkal együtt körülbelül egy év. Ez azt jelenti, hogy 2024 tavaszán ki kellett volna írni a tendert

– mondta.

Hozzátette: szerinte a főváros vezetése egyszerűen nem foglalkozott a kérdéssel.

Úgy látszik, hogy ebbe mind a főpolgármester, mind pedig az általa kinevezett BKK-vezetés belealudt, és nem foglalkoztak ezzel a történettel, Walter Katalinostul, Draskovics Tiborostul szépen elfelejtettek ezzel foglalkozni

– fogalmazott.

Ennek következményeként odáig jutott a helyzet, hogy márciusban leállt a szolgáltatás, nem lehet használni.

Az előző szerződés december 23-án lejárt. Volt még egy kis jogi lehetőség, hogy egy ideig kitolják a szerződést, de ez március 5-ével véget ért, és március 6-tól nincs Bubi, és most még hosszú hónapokig nem is lesz

– mondta.

Wintermantel Zsolt szerint ez különösen azért problémás, mert a közbringa a budapesti kerékpáros közlekedés fontos része lett az elmúlt években.

Nagyjából 20–25 ezer rendszeres használója volt a Bubinak. A teljes fővárosi kerékpáros közlekedésnek már több mint 15 százalékát adta

– hangsúlyozta.

A rendszer a mindennapi közlekedésben is jelentős szerepet töltött be: sokan munkába járásra, ügyintézésre vagy kisebb bevásárlásokra használták, de a turisták körében is népszerű volt.