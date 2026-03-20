Bealudt a városvezetés, hónapokra eltűnhet a Bubi Budapestről
A helyzet nem véletlen, a főváros irányítása alatt álló BKK 2024 tavaszán elfelejtette a a közbeszerzés megindítását, ezért most több tízezer felhasználó maradhat közbringa nélkül. A MOL Bubi rendszer működtetésére kötött szerződés lejárt, az új szolgáltató csak hónapok múlva tudja elindítani a Bubi 3.0 rendszert.
Mint azt a Metropol már megírta, a közbringarendszer működtetésére kötött szerződés 2025. december 23-án járt le. Bár a Budapesti Közlekedési Központ már elindította az új pályáztatást, nincs jogi lehetőség a régi szerződés további meghosszabbítására, ezért a szolgáltatás akár hónapokra is leállhat.
Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint mindez azért történt, mert a főváros nem indította el időben a szükséges közbeszerzési eljárást.
Nagyjából egy ilyen új rendszernek az üzembe állítása körülbelül fél évet vesz igénybe, előtte pedig a közbeszerzési eljárás a jogorvoslatokkal együtt körülbelül egy év. Ez azt jelenti, hogy 2024 tavaszán ki kellett volna írni a tendert
– mondta.
Hozzátette: szerinte a főváros vezetése egyszerűen nem foglalkozott a kérdéssel.
Úgy látszik, hogy ebbe mind a főpolgármester, mind pedig az általa kinevezett BKK-vezetés belealudt, és nem foglalkoztak ezzel a történettel, Walter Katalinostul, Draskovics Tiborostul szépen elfelejtettek ezzel foglalkozni
– fogalmazott.
Ennek következményeként odáig jutott a helyzet, hogy márciusban leállt a szolgáltatás, nem lehet használni.
Az előző szerződés december 23-án lejárt. Volt még egy kis jogi lehetőség, hogy egy ideig kitolják a szerződést, de ez március 5-ével véget ért, és március 6-tól nincs Bubi, és most még hosszú hónapokig nem is lesz
– mondta.
Wintermantel Zsolt szerint ez különösen azért problémás, mert a közbringa a budapesti kerékpáros közlekedés fontos része lett az elmúlt években.
Nagyjából 20–25 ezer rendszeres használója volt a Bubinak. A teljes fővárosi kerékpáros közlekedésnek már több mint 15 százalékát adta
– hangsúlyozta.
A rendszer a mindennapi közlekedésben is jelentős szerepet töltött be: sokan munkába járásra, ügyintézésre vagy kisebb bevásárlásokra használták, de a turisták körében is népszerű volt.
A BP Műhely vezető szakértője szerint a történtek azért is visszásak, mert a főváros vezetése rendszeresen a kerékpáros közlekedés fontosságáról beszél.
A főpolgármester az autósokat kioktatja, hogy szálljanak ki az autóból és menjenek kerékpárral, ellenben egy ilyen fontos közszolgáltatás folyamatos működéséről nem gondoskodik
– fogalmazott.
A politikus úgy látja, hogy ez a jelenség más területeken is megfigyelhető.
Beszélni szeret róla, a Facebookon posztolni szeret róla, de érdemben cselekedni pedig nem tud, nem képes
– mondta Karácsony Gergelyről.
A MOL Bubi rendszerből a Csepel kerékpárok kiszorultak
A Bubi eddigi rendszerét a Csepel–Nextbike konzorcium működtette, azonban a mostani közbeszerzésen már nem tudtak indulni. Wintermantel szerint ennek oka az lehetett, hogy a pályázati feltételeket túl magasra szabták.
A kiírásban olyan magasra tették a pénzügyi árbevételi mutatót, amit a Csepel egész egyszerűen nem tudott teljesíteni. Tulajdonképpen ezzel kizárták a versenyből
– mondta.
Hozzátette: szerinte a feltételek szigorítása nem volt indokolt.
A kerékpárok számának növekedése nem indokolta volna, hogy ilyen magasra tegyék a belépési küszöböt. Nekem van egy rossz érzésem ezzel kapcsolatban
– fogalmazott.
Jelentős fejlesztések jöhetnek, de addig szünet lesz
A BKK közben már kiválasztotta az új szolgáltatót: a spanyol központú Citybike Global üzemeltetheti a Bubi 3.0 rendszert. A 66 hónapra szóló keretmegállapodás teljes értéke nettó 35,5 milliárd forint, amelyből a BKK 2026 végéig nettó 10,5 milliárd forintra vállalt lehívási kötelezettséget.
Az új rendszer jelentősen nagyobb flottával indulhat: a jelenlegi mintegy 2500 kerékpár helyett kezdetben 3300 bicikli jelenhet meg, köztük 800 elektromos rásegítésű járművel. A tervek szerint később akár 5000–8000 kerékpárra is bővülhet a flotta.
A szolgáltatási terület is jelentősen nőhet: a mostani mintegy 42 négyzetkilométeres zóna legalább a duplájára bővülhet, miközben a jelenlegi 222 dokkolóállomás helyett több mint 1200 fel- és leadási pont jöhet létre, részben úgynevezett MOBI-pontok bevonásával.
A fejlesztések ugyanakkor csak a rendszer újraindulása után lesznek érzékelhetők, addig azonban a budapestieknek nélkülözniük kell a közbringákat. Wintermantel szerint ez komoly visszalépést jelenthet a kerékpáros közlekedésben.
Félő, hogy sokan elpártolnak a szolgáltatástól, ha hónapokra megszűnik. Ez a kerékpározók számának csökkenéséhez és a rendszer bevételeinek visszaeséséhez is vezethet
– mondta.
A Tarlós István főpolgármestersége idején, 2014-ben útjára indított MOL BUBI közbringa rendszer jelentős fejlődésen ment keresztül. A kezdeti napi 5.000 felhasználóhoz képest, a 2021-es kerékpárcserének is köszönhetően, mára a nyári hónapokban akár 15.000 kerékpáros használta napi szinten. A Bubi, a BKK által kezelt közösségi kerékpármegosztó rendszer 10 éve szerves része a fővárosi közlekedésnek, rengetegen tartanának rá igényt.
