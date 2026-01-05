MOL Bubi: leállás fenyeget Budapesten, február 15. után üzemszünet jöhet

A MOL Bubi működtetésére kötött szerződés december 23-án járt le, ám a főváros nem választott időben új szolgáltatót. Korábban már beszámolt a Metropol a problémáról vagyis, hogy a közbringarendszer akár le is állhat, mert bár a pályáztatás már elindult, a Budapesti Közlekedési Központ szerint nincs jogi lehetőség a régi szerződés meghosszabbítására.

A MOL Bubi bizonytalan időre leállhat / Fotó: Metropol

Megkérdeztük Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselőt, mi most a helyzet a MOL Bubival, miután a határidő lejárt. A politikus egyértelműen fogalmazott:

Most a MOL Bubi átmenetileg működik, egy pilot jellegű megoldással. Ez február 15-ig biztosítja a közbringarendszer használatát Budapesten.

Hozzátette: a valódi probléma ezután jöhet.

Február 15. után viszont, a Bubi 3.0 tényleges indulásáig, a jelenlegi szerződéses és jogi helyzet alapján reálisan üzemszünettel kell számolni

Gulyás szerint a kialakult helyzet nem váratlan események következménye.

Fontos kimondani: ez a helyzet nem a véletlen műve. A Bubi 2.0 szerződésének időtartama és lejárati dátuma már a szerződés aláírásakor ismert volt.

Mint mondta, évekkel korábban tudható volt, mikor jár le a szerződés, és az is, mennyi idő szükséges egy új közbeszerzés előkészítéséhez és lezárásához.

Ennek ellenére Karácsony Gergely városvezetése nem volt képes időben meghozni a szükséges döntéseket.

- magyarázta Gulyás Gergely Kristóf.

A politikus hangsúlyozta: a MOL Bubi nem egy mellékes projekt, hanem napi szinten használt közlekedési eszköz.

A közbringarendszer nem kísérleti projekt, hanem egy napi szinten használt városi alapszolgáltatás.

Ehhez képest szerinte elfogadhatatlan, hogy a rendszer ideiglenes megoldásokkal működik tovább. Mégis oda jutottunk, hogy Budapest egyik legnépszerűbb közlekedési eszközét ideiglenes, átmeneti megoldásokkal tartják fenn, miközben a következő rendszer indulása továbbra sem történt meg.

Ez nem technikai hiba és nem vis maior, hanem a városvezetés szervezési és irányítási kudarcának következménye

- mondta.

A politikus úgy látja, a felelősség egyértelmű, mégsem vállalja azt a városvezetés.

Karácsony Gergelyék éveken át tudták, mikor jár le a szerződés, mégsem készítették elő időben az átállást.

Szerinte most inkább kommunikációval próbálják elfedni a problémát. A következmények azonban a budapestieket érintik.

Ennek az árát a budapestiek fizetik meg bizonytalansággal és egy esetleges üzemszünet kockázatával.

Gulyás szerint az ügy túlmutat a MOL Bubi sorsán

Ez az ügy világosan megmutatja, hogyan működik Karácsony Gergely városvezetése: nincs előretervezés, nincs felelősségvállalás, csak késlekedő döntések és utólagos tűzoltás.

Úgy fogalmazott: Budapest működtetése nem politikai kommunikáció kérdése.