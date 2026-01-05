MOL Bubi: leállás fenyeget Budapesten, február 15. után üzemszünet jöhet
Bár a közbringarendszer egyelőre még működik, február közepe után akár teljes üzemszünet is jöhet. A MOL Bubi működtetésére kötött szerződés lejárt, új szolgáltatót azonban nem választott időben a főváros. Gulyás Gergely Kristóf szerint a kialakult helyzet nem véletlen, hanem a városvezetés többéves mulasztásának az eredménye.
A MOL Bubi működtetésére kötött szerződés december 23-án járt le, ám a főváros nem választott időben új szolgáltatót. Korábban már beszámolt a Metropol a problémáról vagyis, hogy a közbringarendszer akár le is állhat, mert bár a pályáztatás már elindult, a Budapesti Közlekedési Központ szerint nincs jogi lehetőség a régi szerződés meghosszabbítására.
Megkérdeztük Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselőt, mi most a helyzet a MOL Bubival, miután a határidő lejárt. A politikus egyértelműen fogalmazott:
Most a MOL Bubi átmenetileg működik, egy pilot jellegű megoldással. Ez február 15-ig biztosítja a közbringarendszer használatát Budapesten.
Hozzátette: a valódi probléma ezután jöhet.
Február 15. után viszont, a Bubi 3.0 tényleges indulásáig, a jelenlegi szerződéses és jogi helyzet alapján reálisan üzemszünettel kell számolni
Gulyás szerint a kialakult helyzet nem váratlan események következménye.
Fontos kimondani: ez a helyzet nem a véletlen műve. A Bubi 2.0 szerződésének időtartama és lejárati dátuma már a szerződés aláírásakor ismert volt.
Mint mondta, évekkel korábban tudható volt, mikor jár le a szerződés, és az is, mennyi idő szükséges egy új közbeszerzés előkészítéséhez és lezárásához.
Ennek ellenére Karácsony Gergely városvezetése nem volt képes időben meghozni a szükséges döntéseket.
- magyarázta Gulyás Gergely Kristóf.
A politikus hangsúlyozta: a MOL Bubi nem egy mellékes projekt, hanem napi szinten használt közlekedési eszköz.
A közbringarendszer nem kísérleti projekt, hanem egy napi szinten használt városi alapszolgáltatás.
Ehhez képest szerinte elfogadhatatlan, hogy a rendszer ideiglenes megoldásokkal működik tovább. Mégis oda jutottunk, hogy Budapest egyik legnépszerűbb közlekedési eszközét ideiglenes, átmeneti megoldásokkal tartják fenn, miközben a következő rendszer indulása továbbra sem történt meg.
Ez nem technikai hiba és nem vis maior, hanem a városvezetés szervezési és irányítási kudarcának következménye
- mondta.
A politikus úgy látja, a felelősség egyértelmű, mégsem vállalja azt a városvezetés.
Karácsony Gergelyék éveken át tudták, mikor jár le a szerződés, mégsem készítették elő időben az átállást.
Szerinte most inkább kommunikációval próbálják elfedni a problémát. A következmények azonban a budapestieket érintik.
Ennek az árát a budapestiek fizetik meg bizonytalansággal és egy esetleges üzemszünet kockázatával.
Gulyás szerint az ügy túlmutat a MOL Bubi sorsán
Ez az ügy világosan megmutatja, hogyan működik Karácsony Gergely városvezetése: nincs előretervezés, nincs felelősségvállalás, csak késlekedő döntések és utólagos tűzoltás.
Úgy fogalmazott: Budapest működtetése nem politikai kommunikáció kérdése.
Budapest működtetése nem politikai kommunikációs feladat, hanem felelős, időben meghozott döntések sorozata – ebből most ismét megbukott a városvezetés.
