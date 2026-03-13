Karlendítős fotó került elő a Tisza Párt sajtófőnökéről

A Hetekhez eljuttatott fényképen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen), a DVSC 1994-ben alapított ultra csoportjának a vonulása látható, amelyen több résztvevő is kart lendít. A fotón szereplő férfi egy egyenpulcsit visel, arcát félig sál takarja, ám így is rendkívül hasonlít Tárkányi Zsoltra, a Tisza Párt sajtófőnökére és debreceni képviselőjelöltjére – a hetek olvasója szerint valóban ő látható a képen.

Minden valószínűség szerint a Tisza Párt sajtófőnöke látható a képen / Fotó: Hetek olvasói

A fényképet a portál információi szerint egy szurkoló készítette egy 2010-es évek elején történt SZUD-vonulásról. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkoló csoportjának a 2000-es és 2010-es években többször is volt szélsőséges megnyilvánulása, annak idején gyakran zendült fel a lelátókon az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű hírhedt antiszemita rigmus is.

A lap különböző applikációval is ellenőrizte a fényképet, hogy vajon mesterséges intelligenciával módosították-e: de mindhárom AI-detector azt mutatta ki, hogy több mint 90 százalékos valószínűséggel a kép valódi.

A Tisza Párt sajtófőnöke jelölt is:

Tárkányi Zsolt nem csak a Tisza Párt sajtófőnöke, hanem egyben a Hajdú-Bihar megye 01. számú választó kerület tiszás jelöltje is. Korábban az RTL Híradó riportereként dolgozott.