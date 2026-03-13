RETRO RÁDIÓ

Karlendítős fotó került elő a Tisza Párt sajtófőnökéről

A Hetek szerkesztőségéhez juttatta el a fényképet egy olvasó. A Tisza Párt emberéről, RTL Híradó volt riporteréről a debreceni ultrák vonulásakor készült a fotó. Félreérthetetlen pózban feszít.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 16:28
tisza párt Magyar Péter tárkányi zsolt

A Hetekhez eljuttatott fényképen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen), a DVSC 1994-ben alapított ultra csoportjának a vonulása látható, amelyen több résztvevő is kart lendít. A fotón szereplő férfi egy egyenpulcsit visel, arcát félig sál takarja, ám így is rendkívül hasonlít Tárkányi Zsoltra, a Tisza Párt sajtófőnökére és debreceni képviselőjelöltjére – a hetek olvasója szerint valóban ő látható a képen.

 Minden valószínűség szerint a Tisza Párt sajtófőnöke látható a képen / Fotó: Hetek olvasói

A fényképet a portál információi szerint egy szurkoló készítette egy 2010-es évek elején történt SZUD-vonulásról. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkoló csoportjának a 2000-es és 2010-es években többször is volt szélsőséges megnyilvánulása, annak idején gyakran zendült fel a lelátókon az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű hírhedt antiszemita rigmus is.

A lap különböző applikációval is ellenőrizte a fényképet, hogy vajon mesterséges intelligenciával módosították-e: de mindhárom AI-detector azt mutatta ki, hogy több mint 90 százalékos valószínűséggel a kép valódi.

 

A Tisza Párt sajtófőnöke jelölt is:

Tárkányi Zsolt nem csak a  Tisza Párt sajtófőnöke, hanem egyben a Hajdú-Bihar megye 01. számú választó kerület tiszás jelöltje is. Korábban az RTL Híradó riportereként dolgozott.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
