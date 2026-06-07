RETRO RÁDIÓ

Pánik a kórházban, holtan találták a rezidens orvost

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Mindössze 32 éves volt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 14:15
Módosítva: 2026.06.07. 14:23
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Szörnyű tragédia történt: holtan találták a bukaresti Floreasca sürgősségi kórház egyik rezidens orvosát az intézet mosdójában. A Maszol beszámolója szerint a fővárosi rendőrséget szombaton kora délután riasztották a 112-es segélyhívón. 

A kórház mosdójában találtak rá holtan a fiatal rezidens orvosra / Fotó: Freepik – illusztráció

A kórház mosdójában találták meg holtan a rezidens orvost

Az áldozat egy 32 éves férfi, aki utolsó éves rezidens volt a kórházban, és épp az ügyeletet kezdte, majd nem sokkal később eszméletlenül találtak rá a mosdóban: próbálták újraéleszteni, de már túl késő.

Az ügyben nyomozás indult, mialatt a boncolás eredményére várnak a halál okának pontos okának meghatározása érdekében.

 

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