RETRO RÁDIÓ

Tűz ütött ki Budaörsön, két vízsugárral fojtották el a lángokat

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A tűzoltókat a Szabadság útra riasztották.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 16:25
tűz Budaörs tűzoltó

Tűz keletkezett egy budaörsi családi ház kertjében, a Szabadság úton. A kilencven négyzetméteres kétszintes lakóház udvarában kerti bútorok és bokrok égtek. 

tűzoltó
Tűz ütött ki Budaörsön / Fotó: Gé

Tűz volt egy budaörsi ház kertjében

A tűz öt négyzetméteren az előtetőt is érintette. A törökbálinti hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat – írja a katasztrófavédelem.


 

 

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