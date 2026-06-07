Tűz ütött ki Budaörsön, két vízsugárral fojtották el a lángokat

Tűz keletkezett egy budaörsi családi ház kertjében, a Szabadság úton. A kilencven négyzetméteres kétszintes lakóház udvarában kerti bútorok és bokrok égtek.

Tűz ütött ki Budaörsön / Fotó: Gé

Tűz volt egy budaörsi ház kertjében

A tűz öt négyzetméteren az előtetőt is érintette. A törökbálinti hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat – írja a katasztrófavédelem.



