Tűz ütött ki Budaörsön, két vízsugárral fojtották el a lángokat
A tűzoltókat a Szabadság útra riasztották.
Tűz keletkezett egy budaörsi családi ház kertjében, a Szabadság úton. A kilencven négyzetméteres kétszintes lakóház udvarában kerti bútorok és bokrok égtek.
Tűz volt egy budaörsi ház kertjében
A tűz öt négyzetméteren az előtetőt is érintette. A törökbálinti hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat – írja a katasztrófavédelem.
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