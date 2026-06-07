Rohantak a mentők, rendőrök, tűzoltók: újabb budapesti karambol történt

Karambolozott két autó Budapesten, a II. kerületben, a Budakeszi úton, Sztehlo Gábor utca közelében vasárnap délelőtt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.

(Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A társhatóságok (mentők, rendőrség) is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 7-én, délelőtt fél tíz előtt pár perccel.