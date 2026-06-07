Rohantak a mentők, rendőrök, tűzoltók: újabb budapesti karambol történt
Baleset történt a Budakeszi úton. A karambol miatt félpályán halad a forgalom.
Karambolozott két autó Budapesten, a II. kerületben, a Budakeszi úton, Sztehlo Gábor utca közelében vasárnap délelőtt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.
A társhatóságok (mentők, rendőrség) is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 7-én, délelőtt fél tíz előtt pár perccel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre