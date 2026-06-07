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Rohantak a mentők, rendőrök, tűzoltók: újabb budapesti karambol történt

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Baleset történt a Budakeszi úton. A karambol miatt félpályán halad a forgalom.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 09:57
Módosítva: 2026.06.07. 10:14
baleset mentő Budapest

Karambolozott két autó Budapesten, a II. kerületben, a Budakeszi úton, Sztehlo Gábor utca közelében vasárnap délelőtt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.

baleset, mentők
(Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A társhatóságok (mentők, rendőrség) is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 7-én, délelőtt fél tíz előtt pár perccel.

 

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