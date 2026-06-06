Mentőhelikopter landolt a helyszínen, egyenest a fák közt landolt az autós
A baleset még szombaton délelőtt történt.
Súlyos baleset történt szombat délelőtt Hajdú-Biharban, amelyhez mentőhelikoptert is riasztottak. A hírek szerint fának ütközött egy gépkocsi a 4805-ös út 7-es kilométerszelvényénél, az ebesi elágazás közelében. A járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult, így a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltóknak kellett kiemelni.
Mentőhelikoptert riasztottak a baleset helyszínére
A balesethez az egység és a mentők járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte, a baleset helyszínéről egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba - írja a Haon.
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