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Mentőhelikopter landolt a helyszínen, egyenest a fák közt landolt az autós

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A baleset még szombaton délelőtt történt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 19:20
mentőhelikopter baleset tűzoltó

Súlyos baleset történt szombat délelőtt Hajdú-Biharban, amelyhez mentőhelikoptert is riasztottak. A hírek szerint fának ütközött egy gépkocsi a 4805-ös út 7-es kilométerszelvényénél, az ebesi elágazás közelében. A járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult, így a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltóknak kellett kiemelni.

mentőhelikopter
Mentőhelikopter landolt a baleset helyszínén / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Mentőhelikoptert riasztottak a baleset helyszínére

A balesethez az egység és a mentők járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte, a baleset helyszínéről egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba - írja a Haon.

Súlyos baleset történt Hajdú-Biharban / Fotó: Tóth Imre / HAON

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