RETRO RÁDIÓ

Kamion és autó ütközött össze az M1-esen - Sokkoló helyszíni fotók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az M1-es baleset, amely csütörtök délután történt Mocsa közelében, komoly riadalmat okozott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 18:10
baleset ráfutásos baleset M1

Sokkoló képeket osztott meg az M1-esen történt balesetről a kemma.hu. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze csütörtök délután az autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében. A ráfutásos balesethez a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a személygépkocsit.

Sokkoló helyszíni fotón az M1-es baleset
Sokkoló helyszíni fotón az M1-es baleset
Fotó: Császár Barnabás tűzoltó százados / Forrás: Katasztrófavédelem

Sokkoló helyszíni fotón az M1-es baleset

A balesethez mentősöket is kellett riasztani, a sokkoló képeket a katasztrófavédelem küldte be a lapnak.

Az Országos Mentőszolgálat a lap kérdésére korábban elmondta, hogy a ráfutásos baleset helyszínére több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők végül egy 70 év körüli nőt további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.

Fotó: Császár Barnabás tűzoltó százados / Forrás: Katasztrófavédelem

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu