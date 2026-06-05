Kamion és autó ütközött össze az M1-esen - Sokkoló helyszíni fotók

Sokkoló képeket osztott meg az M1-esen történt balesetről a kemma.hu. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze csütörtök délután az autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében. A ráfutásos balesethez a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a személygépkocsit.

Sokkoló helyszíni fotón az M1-es baleset

Fotó: Császár Barnabás tűzoltó százados / Forrás: Katasztrófavédelem

Sokkoló helyszíni fotón az M1-es baleset

A balesethez mentősöket is kellett riasztani, a sokkoló képeket a katasztrófavédelem küldte be a lapnak.

Az Országos Mentőszolgálat a lap kérdésére korábban elmondta, hogy a ráfutásos baleset helyszínére több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők végül egy 70 év körüli nőt további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.