„Talán sosem leszek jobban” – Donna olykor még az ágyból sem bír kikelni betegsége miatt

Egy görögországi nyaralás után gyökeresen megváltozott egy brit édesanya élete. Az 58 éves Donna Jobling férjével, a 70 éves Siddel és két barátjukkal utazott Krétára egy all inclusive üdülésre, amikor váratlanul megbetegedett. Donna kóma állapotba is került 16 napig.

16 napos kóma állapotba került a nő

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16 napos kóma állapotba került a nő

A hulli nő először mellkasi fertőzés tüneteit tapasztalta, majd állapota néhány nap alatt drámaian romlott. Kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték. Donna összesen 16 napot töltött kómában a krétai Venizeleio Kórház intenzív osztályán. A vizsgálatok kimutatták, hogy Legionárius-betegséget kapott el. Ez egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktérium okoz és rendszerint fertőzött vízcseppek belégzésével terjed. A fertőzés Donnánál tüdőgyulladást és akut légzési elégtelenséget idézett elő.

Miután visszaszállították az Egyesült Királyságba, további heteket töltött kórházi kezelés alatt. Ekkor újabb lesújtó diagnózist kapott: Guillain-Barré-szindrómát állapítottak meg nála. Ez egy ritka, de súlyos autoimmun betegség, ami során a szervezet immunrendszere megtámadja az idegeket. A kór gyakran valamilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés után alakul ki.

Donna szerint az elmúlt egy év rendkívül nehéz volt. Sokszor még az ágyból sem tud önállóan felkelni, gyakran annyira gyenge, hogy egész nap pihennie kell. Férje gyakorlatilag teljes idejű gondozóvá vált: segít neki a tisztálkodásban, az étkezésben és a közlekedésben is. Az asszony jelenleg csak rövid időre tud kimozdulni, ilyenkor kerekesszéket használ. Elmondása szerint az orvosok figyelmeztették, hogy lehet, soha nem nyeri vissza korábbi állapotát. Bár az utóbbi időben némi javulást tapasztalt, például már képes kisebb súlyt megemelni a bal karjával. De a felépülése rendkívül lassú.

Mum spent 16 days in a coma in Greece after catching Legionnaires’ disease https://t.co/9ennCpFKWl — K.B. (@KB97783357) June 5, 2026

„Eltökéltem, hogy pozitív maradok, és mindent megteszek, hogy jobban legyek, de olyan lassú előrehaladás történt, hogy frusztrált és dühös vagyok. Sok nap egyszerűen nem tudom felemelni a lábaimat, hogy kikeljek az ágyból, és teljesen összetörtem. Azt mondták, hogy talán sosem leszek sokkal jobban. Ez nagyon nehéz” – árulta el Donna.