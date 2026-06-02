Nem bírta tovább a szomszédot, elkeseredett döntést hozott a házaspár

Egy oregoni házaspár meghozta a végső döntést, mivel nem voltak hajlandó elviselni a szomszéd felől áradó bűzt. A pár beperelte az illetőt, aki mellett kész rémálom az élet.

A szomszéd mellett élni kész rémálom, perre vitte az ügyet a házaspár

Egy oregoni házaspár több mint 200 000 dollárra (61 millió forint) perli a szomszédját egy olyan orrfacsaró bűz miatt, ami az illető telkén álló apró lakókocsiból árad.

John és Trudy Benjamin nem bírta tovább: pert indított szomszédja, Karen Ward ellen, azt állítva, hogy a kis lakókocsijából terjengő nyers szennyvíz és vegyszerek undorító keveréke mérgező rémálommá változtatta aPÁR Parkrose Heights-i házát, amelyben már több mint 40 éve él. A kereset szerint a pár már gázálarcot volt kénytelen viselni a bűz miatt, mert nem volt képes másképp elviselni az orrfacsaró bűzt.

A 67 éves Trudy elárulta, hogy 2025 augusztusában kezdte észlelni a szagot a Ward család háza melletti lakókocsiból. Annyira szörnyű volt, hogy már nem tudott felszabadultan kertészkedni vagy a kertjében heverészni.

A férjem épp arra sétált, megérezte a szagot, és felkiáltott: «Istenem, mi ez?» Én meg mondtam neki, hogy «igen, én már egy ideje érzem»

– idézi szavait a New York Post.

A házaspár ügyvédje, Karl Anuta úgy véli, hogy a kis lakókocsiban lévő vegyszeres vécé túlcsordulhatott, és a folyadék beszivárgott a talajba – emiatt a tulajdonosok fehérítővel próbálták elnyomni az elviselhetetlen bűzt. A klóros fehérítő és a vizeletben lévő ammónia elegye azonban rendkívül mérgező klóramin gázt hoz létre.

A gyomorforgató bűz miatt a 77 éves John még el is ájult, és megsérült a térde, ami miatt műtétre és hosszas fizioterápiára volt szüksége. Trudy hozzátette, hogy egy barátjuk még szólt is nekik, mert a ruhájuk is átvette a környék szagát. Emiatt Trudy és férje kénytelen volt bezárni az ablakokat, ajtókat, ha pedig kiszállnak a kocsijukból, kénszűrős gázálarcot vesznek fel.

John és Trudy több emailt is küldött a szomszéd nőnek a tarthatatlan állapotok miatt, de nem jutottak semmire. A nő többek között azt ígérte, hogy komposztálós vécét szerel be, ráköti a kis lakókocsit a csatornahálózatra, és rendszeresen kiszivattyúzza a vegyszeres vécét. Elvileg az említett vécét azóta eltávolíttatta, de Trudy és a férje szerint a bűz és az azzal járó szédülés, émelygés megmaradt. Természetesen az esetleges vendégeik úgyszintén szenvedtek a tünetektől.