Rejtélyes holttest Csepelen: senki nem tudja, ki lehetett a titokzatos albérlőnő

Az ismeretlen nő holttestét hétfőn este találta meg a rendőrség a csepeli Kossuth Lajos utcában, miután bejelentés érkezett hozzájuk, hogy az ott élő nő vélhetően elhunyt. A zsaruk azonnal a helyszínre siettek, hosszú órákon keresztül helyszíneltek, eközben derült ki: a nő valószínűleg már hetek óta halott volt. A rejtélyes holttest személyazonossága azonban még ismeretlen, senki nem tudja, ki lehet a szomorú sorsú albérlő.

A holttest már hetek óta a lakásban feküdt (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Aznap többen is felfigyeltek a zsaruk érkezésére, mint mondták, először egy, majd még több szirénázó rendőrautó érkezett a helyszínre. A lakás, ahova érkeztek, nem volt ismeretlen a házlakók előtt: napok óta orrfacsaró bűzt éreztek a lakás felől, az ablakok mocskosak voltak és legyek döngték körül. Vélhetően ezért értesítették a lakás tulajdonosát is, aki először telefonon igyekezett kapcsolatba lépni albérlőjével, mikor azonban többszöri próbálkozásra sem érte el, végül maga sietett a lakáshoz – ekkor találta meg a már hetek óta fehérneműben heverő holttestet.

Úgy tudni, hogy a nőről szinte senki nem tudott semmit a házban, csendes, visszahúzódó, magába forduló nőnek találták, nem sűrűn beszélt a többi lakóval. Ám úgy tudni, hogy nem volt éppen egyszerű a múltja: számos hányattatás érte életében, kemény depresszióval küzdött, szerettei egy részétől is eltávolodott, emellett párkapcsolatában is számtalan bántalmazás érte. Azt azonban, hogy ki lehet a titokzatos áldozat, egyelőre nem tudni, a rendőrségi körözésben is csak annyi áll: a fekete hajú, fekete szemű, 156-160 centi magasságú nő fekete harisnyában, melltartóban és fehér zokniban hevert a lakásban.

A környéken természetesen azonnal megindult a szóbeszéd, sokan azóta is azt találgatják, ki lehet a rejtélyes albérlő.

Nem is értem, hogyan lehet, hogy valakinek a nevét a lakás tulajdonosa sem tudja. Vagy rejtőzött valaki elől, vagy tényleg nagyon titkolni akarta, ki is ő.

– vélekedett az egyik lakó. Bár sokak szerint szinte bizonyos, hogy a nővel végzett valaki, lapunk felkereste a Budapesti rendőr-főkapitányságot, ahol közölték: közigazgatási eljárás keretei között nyomoznak, vagyis nem gyanakszanak idegenkezűségre.