Tragédia Csepelen: Idős pár halt meg rovarirtás közben, megszólalt a ház tulajdonosa
Mindenkit megdöbbentett a rejtélyes haláleset Csepelen. Egy idős pár halt meg egyszerre az udvaron, miközben rovarirtást végeztek az albérletükben. A rendőrség egyelőre kizárta a bűncselekményt. Közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják az ügyet.
Borzalmas tragédia rázta meg Csepelt szerda délelőtt, ahol egy idős pár hunyt el rejtélyes körülmények között. A helyi közösség értetlenül áll a kettős haláleset előtt, amely mélyen érintette a környék lakóit. Az eset rávilágít a szociálisan rászoruló, beteges, idős emberek helyzetére, akik gyakran elszigetelten élnek és segítségre szorulnak.
Beteges volt az idős pár
Az idős pár évek óta albérletben lakott a csepeli társasházban. A szomszédok elmondása szerint a házaspár beteges volt, és ritkán jártak ki a lakásból. A lakásukban felgyülemlett bogarak miatt a tulajdonos, Rizmajer József rovarirtást rendelt. Az irtás napján, mivel a helyiségbe három órán át nem lehetett bemenni, a tulajdonos segített az idős párnak kijönni a lakásból.
Szerettük volna, hogy kimenjenek, mert a rovarirtás abból áll, hogy három órán át nem lehet bemenni a helyiségekbe. Ők már nagyon rossz állapotban voltak, a hölgy előzőleg kórházban is volt. Hazaengedték, de nem jól érezte magát
– mesélte a Metropolnak Rizmajer József.
Az idős nőnek korábban sztrókja volt, emiatt nehezen mozgott. A tulajdonos segített nekik kiülni a ház elé a napra, betakargatta őket, miközben a kollégája elvégezte a rovarirtást. Rizmajer József látta, hogy az idős pár rosszul van, ezért mentőt hívott. A mentősök azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Nem történt bűncselekmény
A társasházban élők megdöbbenve állnak a történtek előtt és sajnálják az elhunytakat. Egyik szomszéd elmondása szerint az idős párnak volt egy kutyája is, de azt sem sokat sétáltatták, nemigen tudták ellátni.
A hatóságok a helyszínre érkeztek és megállapították, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint nem történt idegenkezűség vagy bűncselekmény
- közölte a társasház tulajdonosa.
A rendőrség megkeresésünkre ezt megerősítette:
Idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja ezidáig nem merült fel, a rendőrség a halálesetek körülményeinek vizsgálatát szakértők bevonásával folytatja.
A boncolás fogja majd megállapítani a halál pontos okát. A tulajdonos szerint az utóbbi három hétben már kétszer is végeztek rovarirtást a lakásban, és akkor is kivitték az idős párt az udvarra, de akkor nem történt baj. A különös az, hogy mind a ketten egyszerre hagyták itt a földi létet.
