Tragédia Csepelen: Idős pár halt meg rovarirtás közben, megszólalt a ház tulajdonosa

Borzalmas tragédia rázta meg Csepelt szerda délelőtt, ahol egy idős pár hunyt el rejtélyes körülmények között. A helyi közösség értetlenül áll a kettős haláleset előtt, amely mélyen érintette a környék lakóit. Az eset rávilágít a szociálisan rászoruló, beteges, idős emberek helyzetére, akik gyakran elszigetelten élnek és segítségre szorulnak.

A csepeli társasház. Itt lakott az idős pár albérletben a kutyájukkal. Már nem jártak ki az udvarra sem Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

Beteges volt az idős pár

Az idős pár évek óta albérletben lakott a csepeli társasházban. A szomszédok elmondása szerint a házaspár beteges volt, és ritkán jártak ki a lakásból. A lakásukban felgyülemlett bogarak miatt a tulajdonos, Rizmajer József rovarirtást rendelt. Az irtás napján, mivel a helyiségbe három órán át nem lehetett bemenni, a tulajdonos segített az idős párnak kijönni a lakásból.

Szerettük volna, hogy kimenjenek, mert a rovarirtás abból áll, hogy három órán át nem lehet bemenni a helyiségekbe. Ők már nagyon rossz állapotban voltak, a hölgy előzőleg kórházban is volt. Hazaengedték, de nem jól érezte magát

– mesélte a Metropolnak Rizmajer József.

Az idős nőnek korábban sztrókja volt, emiatt nehezen mozgott. A tulajdonos segített nekik kiülni a ház elé a napra, betakargatta őket, miközben a kollégája elvégezte a rovarirtást. Rizmajer József látta, hogy az idős pár rosszul van, ezért mentőt hívott. A mentősök azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Nem történt bűncselekmény

A társasházban élők megdöbbenve állnak a történtek előtt és sajnálják az elhunytakat. Egyik szomszéd elmondása szerint az idős párnak volt egy kutyája is, de azt sem sokat sétáltatták, nemigen tudták ellátni.

A hatóságok a helyszínre érkeztek és megállapították, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint nem történt idegenkezűség vagy bűncselekmény

- közölte a társasház tulajdonosa.

A rendőrség megkeresésünkre ezt megerősítette:

Idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja ezidáig nem merült fel, a rendőrség a halálesetek körülményeinek vizsgálatát szakértők bevonásával folytatja.

A boncolás fogja majd megállapítani a halál pontos okát. A tulajdonos szerint az utóbbi három hétben már kétszer is végeztek rovarirtást a lakásban, és akkor is kivitték az idős párt az udvarra, de akkor nem történt baj. A különös az, hogy mind a ketten egyszerre hagyták itt a földi létet.