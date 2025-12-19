Füstös szobák és titkos alkuk a Városházán – a pletykák szerint Vitézy Dávid lehetett a csődköltségvetés ára

A Városházán dolgozók körében – Szepesfalvy Anna szerint –régóta beszédtéma, hogy Vitézy Dávid a BKK–BKV felügyelőbizottságának az élére kerülhet, vagyis arra a posztra, amelynek feladata ezeknek a cégeknek az ellenőrzése. Még a felvetés is durva, mert Vitézy már most is jelentős – sokak szerint túlzó – befolyással bír a fővárosi közlekedési és városfejlesztési döntésekre. Szepesfalvy szerint sokakban felmerül: hogyan lehet egyszerre döntéshozó és ellenőr valaki ugyanabban a rendszerben?

Vitézyt még idén kinevezhetik a városházi pletykák szerint Fotó: Hatlaczki Balazs

A fideszes képviselő elmondta:

Ez a kinevezés nem választható el attól, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetést. A Fidesz azt mondja: a büdzsé fiktív bevételekre épül, és már a 2025-ös év könyvelése is komoly kérdéseket vet fel. A pletyka szerint éppen ezért volt kulcskérdés, hogy meglegyen a szükséges szavazatszám, és ennek ára lehetett – többek között – Vitézy pozícióba emelése.

A deal pedig így nézhet ki:

A 2025-ös év is szabálytalanul volt könyvelve, és a likviditással is ment a mókolás. Felvetődhet a költségvetési csalás gyanúja. Mi, a fővárosi Fidesz-frakció azt mondtuk, hogy vizsgáljuk ki, és addig ne fogadjuk el a 2026-os költségvetést, míg ezekre a nyugtalanító kérdésekre kielégítő választ nem kapunk. Erre a Tisza-frakció, további kérdés, vizsgálódás, hozzászólás nélkül, egyből tíz támogató szavazatot biztosított ehhez a csődköltségvetéshez. Ezt valószínűleg azért csinálták, mert ez volt az ára annak, hogy Vitézy Dávidot ebbe a pozícióba beemeljék. Úgyhogy hiába mondják azt a tiszások, hogy itt transzparenciára van szükség, hogy ők mennyire átláthatóan működnek, mert ehhez képest az történt, hogy gyakorlatilag füstös szobákban, három MSZP-s exállamtitkárral és egy főpolgármesterrel megegyeztek arról, ki mit kér cserébe azért, hogy a szavazatát adja

– ecsetelte a megállapodásról szóló pletykát Szepesfalvy.

Megtudtuk: Karácsony Gergely akár egy személyben is meghozhatja ezt a döntést, közgyűlési jóváhagyás nélkül, két ülés között. Vagyis – ha a pletyka igaz – a kinevezés akár napokon belül megjelenhet a budapest.hu-n, még az ünnepek előtt vagy karácsony és szilveszter között.