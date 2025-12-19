Füstös szobák és titkos alkuk a Városházán – a pletykák szerint Vitézy Dávid lehetett a csődköltségvetés ára
Durva pletyka kering a budapesti Városházán – tudta meg a Metropol Szepesfalvy Annától, a Fidesz fővárosi képviselőjétől. Eszerint a városvezetés kulcsfontosságú pozíciót adna Vitézy Dávidnak cserébe azért, hogy a Tisza Párt és a Podmaniczky megszavazta a 100 milliárdnyi fiktív összegekkel számoló, vitatott 2026-os fővárosi költségvetést.
A Városházán dolgozók körében – Szepesfalvy Anna szerint –régóta beszédtéma, hogy Vitézy Dávid a BKK–BKV felügyelőbizottságának az élére kerülhet, vagyis arra a posztra, amelynek feladata ezeknek a cégeknek az ellenőrzése. Még a felvetés is durva, mert Vitézy már most is jelentős – sokak szerint túlzó – befolyással bír a fővárosi közlekedési és városfejlesztési döntésekre. Szepesfalvy szerint sokakban felmerül: hogyan lehet egyszerre döntéshozó és ellenőr valaki ugyanabban a rendszerben?
A fideszes képviselő elmondta:
Ez a kinevezés nem választható el attól, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetést. A Fidesz azt mondja: a büdzsé fiktív bevételekre épül, és már a 2025-ös év könyvelése is komoly kérdéseket vet fel. A pletyka szerint éppen ezért volt kulcskérdés, hogy meglegyen a szükséges szavazatszám, és ennek ára lehetett – többek között – Vitézy pozícióba emelése.
A deal pedig így nézhet ki:
A 2025-ös év is szabálytalanul volt könyvelve, és a likviditással is ment a mókolás. Felvetődhet a költségvetési csalás gyanúja. Mi, a fővárosi Fidesz-frakció azt mondtuk, hogy vizsgáljuk ki, és addig ne fogadjuk el a 2026-os költségvetést, míg ezekre a nyugtalanító kérdésekre kielégítő választ nem kapunk. Erre a Tisza-frakció, további kérdés, vizsgálódás, hozzászólás nélkül, egyből tíz támogató szavazatot biztosított ehhez a csődköltségvetéshez. Ezt valószínűleg azért csinálták, mert ez volt az ára annak, hogy Vitézy Dávidot ebbe a pozícióba beemeljék. Úgyhogy hiába mondják azt a tiszások, hogy itt transzparenciára van szükség, hogy ők mennyire átláthatóan működnek, mert ehhez képest az történt, hogy gyakorlatilag füstös szobákban, három MSZP-s exállamtitkárral és egy főpolgármesterrel megegyeztek arról, ki mit kér cserébe azért, hogy a szavazatát adja
– ecsetelte a megállapodásról szóló pletykát Szepesfalvy.
Megtudtuk: Karácsony Gergely akár egy személyben is meghozhatja ezt a döntést, közgyűlési jóváhagyás nélkül, két ülés között. Vagyis – ha a pletyka igaz – a kinevezés akár napokon belül megjelenhet a budapest.hu-n, még az ünnepek előtt vagy karácsony és szilveszter között.
A városházi pletykák szerint a beosztottak nem örölnek a hírnek
Szepesfalvy Anna szerint a hírek azért szivárogtak ki ilyen gyorsan, mert a BKV-nál sokan elégedetlenek. Úgy érzik, hogy a háttérben, a fejük felett születnek meg fontos döntések, miközben nekik kell majd a következményeket kezelni a mindennapi működésben. Mindemellett a belső hangulatot tovább rontja az a vélekedés, hogy Vitézy Dávid kompromisszumot nem ismerő stílusban, keményen érvényesíti az érdekeit, és saját embereit igyekszik
kulcspozíciókba juttatni.
A fideszes politikus szerint nem pusztán egy pozícióról van szó. Ha minden összeáll, Vitézy Dávid a főváros több száz milliárd forintos költségvetésének közel 40 százaléka fölött is döntő befolyással bírhat egyszemélyben – közlekedési,
városfejlesztési és ellenőrzési oldalról egyszerre.
Ez már nemcsak politikai vita, hanem komoly integritási kérdés
– magyarázza Szepesfalvy Anna.
Egyelőre minden „csak” pletyka, de ha igaz, hamarosan robbanhat a bomba. A Városháza folyosóin egyre hangosabbak a suttogások, egyre többen számolnak be a pletykáról. Ha a kinevezés valóban megtörténik, az nemcsak politikai vihart, hanem újabb kérdéseket hozhat Budapest működéséről és átláthatóságáról.
