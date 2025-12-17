Öszöd 2.0: milliárdok tűnnek el a fővárosi költségvetés Excel-tábláiban - a mai közgyűlésen már a jövő évi pénzekről döntenének

A fővárosi közgyűlés feszült hangulatban kezdődött. Botrányos számok, eltűnő milliárdok és egymásnak ellentmondó táblázatok borzolják a kedélyeket. A Fidesz szerint Karácsony Gergelyék lebuktatták magukat: a főváros pénzügyeit bemutató Excel-fájlok olyanok, mint egy modern kori öszödi beszéd. A tét óriási: amíg nem derül ki, mi történt 2025-ben, addig a 2026-os költségvetésről sem hajlandók szavazni.

A fővárosi közgyűlésnek még idén kell döntenie a jövő évi költségvetésről / Fotó: Polyák Attila / MW

Elvileg már a 2026-os költségvetésről kellene dönteni, a gyakorlatban azonban minden a 2025-ös számokról szól, pontosabban arról, hogy ki és hogyan kezeli Budapest pénzügyeit.

Gulyás Gergely Kristóf szerint ma felelős döntést hozni egyszerűen lehetetlen.

Képviselőként ma nem lehet felelősen dönteni Budapest pénzügyeiről, különösen nem a 2026-os költségvetésről. Ennek nagyon egyszerű oka van: nem tudjuk, mi az igazság a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

A probléma gyökere szerinte az, hogy a városvezetés által nyilvánosságra hozott adatok egymásnak ellentmondanak, ráadásul milliárdos nagyságrendben változnak.

Egyik héten még mínusz harminc milliárdról beszélnek, majd megjelenik egy táblázat, ahol hirtelen plusz harminc milliárd szerepel. Amikor ez kiderül, a magyarázat mindössze annyi: adminisztratív hiba.

A fideszes képviselők szerint azonban nem egyszerű hibáról van szó. A számok mélyebb vizsgálata után egyértelművé válik, hogy korábban lezárt, tényként kezelt adatok változnak meg utólag. Olyan számok módosulnak, amelyeknek már nem lenne szabad elmozdulniuk. A város fizetőképességét bemutató kimutatások nem logikus rendben, hanem ellentmondásosan jelennek meg.

Gulyás szerint Karácsony Gergely mögött ma is Gyurcsány Ferenc korábbi emberei állnak, akiknek „ebben már van gyakorlatuk”. Állítása szerint ugyanezek az emberek dolgoznak együtt a Tisza Párt vezetésével, közösen rakták össze a 2025-ös csődköltségvetést, és most együtt próbálják elkenni a következményeket.

Szécsényi Dániel sem fogalmazott visszafogottabban:

A költségvetési csibészkedés, trükközés, bűvészkedés nem oké!

Szerinte ugyanaz a minta ismétlődik: egymásnak ellentmondó adatok, utólag módosított számok, majd egy vállrándítás azzal, hogy „adminisztratív hiba”.

Szécsényi szerint amíg az ügyet nem tisztázzák teljes körűen, addig nincs miről szavazni.