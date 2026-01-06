Elárulta a volt különleges ügynök: erre figyelj, ha találkozol valakivel!
Meglepő dolgot árult el a szakember. Megfontolandók a volt különleges ügynök szavai.
Majdnem törvényszerű, hogy amikor új emberrel találkozol, az agyad azonnal rápörög, hogy kitalálja, milyen típusú személyiségről van szó, miközben a figyelmed rögtön a testbeszédére irányul. Bár néhány tévhit kering bizonyos testbeszéd- és más nonverbális jelek körül, létezik egy egyszerűbb módszer arra, hogy kiderítsd a másik szándékait. Egy volt különleges ügynök elárulja, hogyan tanulhatunk meg mindannyian olvasni az emberekben pusztán két konkrét dologra koncentrálva.
Egy volt különleges ügynök megmutatja, hogyan értsd meg az embereket
Evy Poumpouras, volt amerikai különleges ügynök és újságíró szerint minden a személy gondolkodásmódján múlik, amikor próbáljuk olvasni őt:
Ne feledd, nem az számít, te hol vagy, hanem a másik hol van! Ha pedig ki tudod következtetni, milyen a gondolkodásmódja és mi motiválja, az sokkal könnyebbé teszi az életed. Osszuk két kategóriára: identitás és instrumentális.
Hogyan működik mindez?
A hajdani különleges ügynök szerint az identitás kategóriába azok tartoznak, akik belemerülnek a saját világukba:
„Érzelmi alapon működnek; a saját nézőpontjukból látják a dolgokat. Önmagukra koncentrálnak. Gyakran, amikor beszélnek, azt hallod tőlük: «Azt gondolom…», «Érzem…», «Hiszem…». Érzelmi térben vannak, minden róluk szól. Ez az identitás.”
Ezzel szemben az instrumentális gondolkodásmóddal rendelkező személyek nagyon feladatorientáltak:
„Arra törekszenek, hogy elvégezzék a feladatokat. Néha kicsit nyersnek vagy közvetlennek tűnhetnek.”
A volt különleges ügynök szerint annak megértése, hogy milyen gondolkodásmódja van valakinek, segíthet javítani a vele folytatott beszélgetéseket.
Ha valaki identitás-alapú, és te instrumentálisként állsz hozzá, azt kérdezi majd magában: miért beszélsz így velem? Miért vagy ilyen nyers? Miért vagy ilyen hideg? És amikor te instrumentális vagy, gyakran találkozhatsz ezzel a reakcióval.
Evy Poumpouras az identitást érzelmileg túlsúlyosnak és nem túl produktívnak, míg az instrumentális gondolkodásmódot inkább a megoldások elérésére fókuszálónak írta le. Az egykori különleges ügynök hozzátette, ezek nem rögzült gondolkodásmódok. Sokkal inkább az a fontos, hogy tudatába legyünk, és elfogadjuk, ugyanakkor képesek legyünk változtatni is rajta – számolt be róla az Unilad.
