Elárulta a volt különleges ügynök: erre figyelj, ha találkozol valakivel!

Majdnem törvényszerű, hogy amikor új emberrel találkozol, az agyad azonnal rápörög, hogy kitalálja, milyen típusú személyiségről van szó, miközben a figyelmed rögtön a testbeszédére irányul. Bár néhány tévhit kering bizonyos testbeszéd- és más nonverbális jelek körül, létezik egy egyszerűbb módszer arra, hogy kiderítsd a másik szándékait. Egy volt különleges ügynök elárulja, hogyan tanulhatunk meg mindannyian olvasni az emberekben pusztán két konkrét dologra koncentrálva.

Egykori különleges ügynök árulta el a titkot, amivel könnyen kiismerheted az embereket (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Egy volt különleges ügynök megmutatja, hogyan értsd meg az embereket

Evy Poumpouras, volt amerikai különleges ügynök és újságíró szerint minden a személy gondolkodásmódján múlik, amikor próbáljuk olvasni őt:

Ne feledd, nem az számít, te hol vagy, hanem a másik hol van! Ha pedig ki tudod következtetni, milyen a gondolkodásmódja és mi motiválja, az sokkal könnyebbé teszi az életed. Osszuk két kategóriára: identitás és instrumentális.

Hogyan működik mindez?

A hajdani különleges ügynök szerint az identitás kategóriába azok tartoznak, akik belemerülnek a saját világukba:

„Érzelmi alapon működnek; a saját nézőpontjukból látják a dolgokat. Önmagukra koncentrálnak. Gyakran, amikor beszélnek, azt hallod tőlük: «Azt gondolom…», «Érzem…», «Hiszem…». Érzelmi térben vannak, minden róluk szól. Ez az identitás.”

Ezzel szemben az instrumentális gondolkodásmóddal rendelkező személyek nagyon feladatorientáltak:

„Arra törekszenek, hogy elvégezzék a feladatokat. Néha kicsit nyersnek vagy közvetlennek tűnhetnek.”

A volt különleges ügynök szerint annak megértése, hogy milyen gondolkodásmódja van valakinek, segíthet javítani a vele folytatott beszélgetéseket.

Ha valaki identitás-alapú, és te instrumentálisként állsz hozzá, azt kérdezi majd magában: miért beszélsz így velem? Miért vagy ilyen nyers? Miért vagy ilyen hideg? És amikor te instrumentális vagy, gyakran találkozhatsz ezzel a reakcióval.

Evy Poumpouras az identitást érzelmileg túlsúlyosnak és nem túl produktívnak, míg az instrumentális gondolkodásmódot inkább a megoldások elérésére fókuszálónak írta le. Az egykori különleges ügynök hozzátette, ezek nem rögzült gondolkodásmódok. Sokkal inkább az a fontos, hogy tudatába legyünk, és elfogadjuk, ugyanakkor képesek legyünk változtatni is rajta – számolt be róla az Unilad.