Gyilkos kór támadja a nők csontjait: Ezzel a 6 egyszerű étellel kerülheted el a tragédiát
Milliók élnek együtt a néma gyilkossal, ami akkor csap le, amikor a legkevésbé számítunk rá. A csontritkulás miatt egy rossz mozdulat vagy egy apró botlás is végzetes lehet, de van megoldás, ami a konyhádban kezdődik.
Ahogy telnek az évek, mindannyian bizonytalanabbá válunk a lábunkon. Ami fiatalon csak egy apró botlás, az idősebb korban már tragédiához vezethet: a csontritkulás miatt egy egyszerű esés is súlyos töréssel végződhet. A statisztikák ijesztőek: évente több százezer „törékenységi” baleset történik, az 50 feletti nők több mint fele pedig legalább egyszer elszenved valamilyen csonttörést élete során.
Súlyos népbetegség a csontritkulás
A betegség nem véletlenül kapta az üvegcsontúság nevet, hiszen a csontok szerkezete belülről válik lyukacsossá és sérülékennyé. Ella Kaur táplálkozási szakértő szerint azonban nem kell beletörődnünk a sorsunkba.
A csontok egészsége az életkor előrehaladtával egyre kritikusabbá válik. Az erős csontozat nemcsak a töréseket előzi meg, hanem a mozgékonyságot, a tartást és az egész életminőséget is támogatja
– magyarázza a Daily Star cikkében a szakember.
A nők számára különösen a menopauza környékén válik élessé a helyzet, mivel az ösztrogénszint csökkenésével a leépülés felgyorsulhat, akár évi 3%-ot is veszíthetnek a csontsűrűségükből. De van remény: a csont élő szövet, ami folyamatosan épül és lebomlik, így a megfelelő tápanyagokkal visszavághatunk a folyamatnak.
Itt a lista: ezt a 6 ételt edd, ha acélos csontokat akarsz!
Tejtermékek és dúsított növényi tejek
A kalcium a csontok alapköve. A tej, a joghurt és a sajt klasszikus források, de a dúsított mandula- vagy zabitalok is segítenek.
Leveles zöldségek
A kelkáposzta és a brokkoli K-vitamint is tartalmaz, ami segít, hogy a kalcium valóban be is épüljön a szervezetbe.
Zsíros halak
A lazac és a szardínia tele van D-vitaminnal. Enélkül a szervezetünk képtelen hasznosítani az elfogyasztott kalciumot.
Olajos magvak
A mandula és a chia mag kiváló magnéziumforrás. Ez az ásványi anyag a kalcium „munkatársa”, együtt tartják egyben a csontszerkezetet.
Cukorszegény étrend
A túlzott cukorbevitel savasítja a szervezetet, ami válaszul kalciumot von el a csontokból. Ha kevesebb édességet eszel, a csontjaidat véded!
Fehérjedús ételek
A tojás, a sovány húsok és a hüvelyesek támogatják a csontok javítását és az izomtömeg megtartását, ami segít elkerülni a veszélyes eséseket.
