Gyilkos kór támadja a nők csontjait: Ezzel a 6 egyszerű étellel kerülheted el a tragédiát

Ahogy telnek az évek, mindannyian bizonytalanabbá válunk a lábunkon. Ami fiatalon csak egy apró botlás, az idősebb korban már tragédiához vezethet: a csontritkulás miatt egy egyszerű esés is súlyos töréssel végződhet. A statisztikák ijesztőek: évente több százezer „törékenységi” baleset történik, az 50 feletti nők több mint fele pedig legalább egyszer elszenved valamilyen csonttörést élete során.

Súlyos népbetegség a csontritkulás

A betegség nem véletlenül kapta az üvegcsontúság nevet, hiszen a csontok szerkezete belülről válik lyukacsossá és sérülékennyé. Ella Kaur táplálkozási szakértő szerint azonban nem kell beletörődnünk a sorsunkba.

A csontok egészsége az életkor előrehaladtával egyre kritikusabbá válik. Az erős csontozat nemcsak a töréseket előzi meg, hanem a mozgékonyságot, a tartást és az egész életminőséget is támogatja

– magyarázza a Daily Star cikkében a szakember.

A nők számára különösen a menopauza környékén válik élessé a helyzet, mivel az ösztrogénszint csökkenésével a leépülés felgyorsulhat, akár évi 3%-ot is veszíthetnek a csontsűrűségükből. De van remény: a csont élő szövet, ami folyamatosan épül és lebomlik, így a megfelelő tápanyagokkal visszavághatunk a folyamatnak.

Itt a lista: ezt a 6 ételt edd, ha acélos csontokat akarsz!

Tejtermékek és dúsított növényi tejek

A kalcium a csontok alapköve. A tej, a joghurt és a sajt klasszikus források, de a dúsított mandula- vagy zabitalok is segítenek.

Leveles zöldségek

A kelkáposzta és a brokkoli K-vitamint is tartalmaz, ami segít, hogy a kalcium valóban be is épüljön a szervezetbe.

Zsíros halak

A lazac és a szardínia tele van D-vitaminnal. Enélkül a szervezetünk képtelen hasznosítani az elfogyasztott kalciumot.

Olajos magvak

A mandula és a chia mag kiváló magnéziumforrás. Ez az ásványi anyag a kalcium „munkatársa”, együtt tartják egyben a csontszerkezetet.

Cukorszegény étrend

A túlzott cukorbevitel savasítja a szervezetet, ami válaszul kalciumot von el a csontokból. Ha kevesebb édességet eszel, a csontjaidat véded!

Fehérjedús ételek