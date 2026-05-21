Tragédiába torkollott a két fiatal lány konfliktusa Nyírpilisben

Dulakodásig fajult egy vita két fiatal lány között Nyírpilisben. A fiatalok szerelemféltés miatt vesztek össze, amit egy szomszéd meghallott és szét akarta választani őket, azonban ez a halálát okozta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 21:57
Nyírpilisen estek egymásnak. A 16 és a 20 éves nő először csak veszekedtek, később azonban heves dulakodásba kezdtek. Mindez szerelemféltés miatt történt. Amikor a szomszéd meghallotta, hogy baj van, megpróbálta szétválasztani a lányokat, azonban ez nem sikerült. Az egyik lány olyan erősen lökte meg a férfit, hogy az belehalt.

Szerelemféltés miatt lökték meg a férfit
Szerelemféltés miatt halt meg az ártatlan férfi

Miután a szomszédban fát vágó férfi meghallotta, ahogy a két lány dulakodik egymással, mert a 20 éves nő azzal vádolta 16 éves barátnőjét, hogy az elszerette a párját. A férfi közéjük állt, hogy szétválassza őket. Azonban ekkor a 20 éves úgy meglökte őt, hogy hanyatt vágódott és meghalt.

Csak segíteni akart

A 27 éves férfi sógornője, aki végig nézte az esetet, a Tényeknek elmondta, hogy veje a lépcsőn, az ajtónál állt, mikor neki rontott a 20 éves nő és teljes erőből meglökte.

Lili megfogta vállát, majd nagyon csúnyán meglökte. Ekkor eszméletlenül a földre esett, először azt hittük csak elájult, aztán láttuk, hogy meghalt. 

– mesélte a férfi sógornője, aki azonnal mentőt hívott, akik megpróbálták újraéleszteni, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. 

A vejét gyászoló nő sokkot kapott és azonnal segítségért kiabált. Azt akarta, hogy élettársa azonnal jöjjön haza a munkahelyéről.

A rendőrség eljárást indított az ügyben, jelenleg a boncolási eredményt várják. Ettől függ ugyanis, hogy halált okozó testi sértés miatt indul-e nyomozás, írja a Bors.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
