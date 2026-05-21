Halálos baleset történt a 12-es úton Nagymarosnál
Most érkezett. Teljes útzár van a halálos baleset miatt.
Balesetben meghalt egy teherautóval ütköző autós csütörtökön a 12-es úton, Nagymaros térségében - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya az MTI-vel.
Balesetben meghalt egy autós Nagymarosnál
A tájékoztatás szerint az autót vezető férfi a járművel áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy teherautóval.
A rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja, a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - tették hozzá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre