Megszületett Horváth Csenge kislánya
A mama és a baba is jól vannak. Megszületett Horváth Csenge gyermeke.
Nemrég érkezett a hír, miszerint világra jött Horváth Csenge kislánya. Már az is kiderült, hogy a gyönyörű Jana nevet kapta az újszülött, értesült a Blikk.
Világra jött Horváth Csenge kislánya
Már hónap elején összepakoltak és felkészültek a szülésre. Fésűs Nelly lánya, Csenge május 18-ra volt szülésre kiírva, de a baba jól érezhette magát a pocakban, mivel csak csütörtökön érkezett meg. A mama és a baba is jól vannak.
A pár a kapcsolatáról nem szívesen beszéltek, talán még azt is titokban akarták tartani, hogy a modell és a korábbi jégkorongozó összeházasodott. Persze ez is hamar kiderült, mint ahogy az is, hogy Horváth Csenge terhes lett. A modell és a korábbi jégkorongozó kétlaki életet élnek, Erdély és Budapest között ingáznak, ám a gyermek megszületése ezen alighanem változtat majd – hogy minél többet lehessenek együtt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre